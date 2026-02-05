Появилось видео, как ВСУ ракетами «Фламинго» нанесли удар по Капустиному Яру в России 3 5.02.2026, 16:03

Ракеты прорвали системы ПВО трех областей РФ.

В Украине провели пуск четырех крылатых ракет FP-5 «Фламинго», которые взлетели с пусковых установок посреди заснеженного поля, показали видео в соцсетях. Указывается, что ракеты полетели в сторону полигона «Капустин Яр», но командование этого пока не подтвердило, пишет «Фокус».

Как состоялся пуск стаи крылатых ракет и как выглядели пусковые установки?

Видео с кадрами пуска ракет «Фламинго» появились днем 5 февраля на странице X совладельца и главного конструктора компании Fire Point Дениса Штилермана. В кадр попало поле, на котором стоит группа людей-наблюдателей. В течение 1 ч 20 сек состоялось четыре старта: сначала видим вспышку, затем ракета взлетает стремительно вверх, а дальше разворачивается и направляется к цели горизонтально к поверхности земли. Пуски состоялись ночью, но во время вспышек становятся заметны четыре пусковые установки, которые стоят на расстоянии 20-50 м друг от друга.

Штилерман напомнил, что Генштаб ВСУ сообщил о пусках «Фламинго» по Капустиному Яру и заявил, что ракеты на видео действительно полетели в указанном направлении.

«Вот видео пусков ракет FP-5 «Фламинго», часть из которых пошла по Капустиному Яру», — написал руководитель Fire Point.

Чтобы ударить по цели, ракеты FP-5 «Фламинго» должны были бы миновать системы ПВО трех областей РФ (если летели по прямой из-под, условно, Краматорска), показывает карта DeepState. Речь идет о пролете через Ростовскую, Волгоградскую, Астраханскую области. При этом Минобороны РФ ни разу не отчитывалось об ударах FP-5, но в январе ежедневно писало об атаке дронов по этим регионам.

Отметим, днем 5 февраля украинское командование сообщило об атаке крылатых ракет «Фламинго», которые ударили по полигону «Капустин Яр» в Астраханской области РФ. Указывается, что речь шла о серии ударов, которые состоялись в январе 2026 года. Согласно данным командования, удалось попасть по ангарам с оборудованием, кроме того, россияне эвакуировали с полигона личный состав воинской части. Генштаб пока не публиковал спутниковые фото с результатами попадания.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com