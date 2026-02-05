В Гродно парень подрался с деревянной совой

В Гродно парень подрался с деревянной совой12
- 5.02.2026, 15:48
Скульптура якобы «неправильно на него посмотрела».
В конце января на улице Карла Маркса в Гродно произошел неожиданный инцидент. В одном из заведений оказались поврежденными деревянная скульптура в виде совы, полки и глиняный подсвечник. Причиной оказался «конфликт» одного из местных жителей с той самой совой. Подробностями происшествия поделились в УВД Гродненского облисполкома.
Подозреваемым оказался 25-летний житель Гродно.
«Установлено, что в ночь совершения преступления молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. У него на пути встала деревянная сова, которая неправильно на него посмотрела, и в итоге фигурант стал бить ногами фигуру. При падении деревянная конструкция также повредила полку и подсвечник», — рассказали в милиции.
Сумму общего ущерба оценили в 1000 рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 339 УК («Хулиганство»), которая предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы.