закрыть
13 мая 2026, среда, 16:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Гродно парень подрался с деревянной совой

12
  • 5.02.2026, 15:48
  • 5,786
В Гродно парень подрался с деревянной совой

Скульптура якобы «неправильно на него посмотрела».

В конце января на улице Карла Маркса в Гродно произошел неожиданный инцидент. В одном из заведений оказались поврежденными деревянная скульптура в виде совы, полки и глиняный подсвечник. Причиной оказался «конфликт» одного из местных жителей с той самой совой. Подробностями происшествия поделились в УВД Гродненского облисполкома.

Подозреваемым оказался 25-летний житель Гродно.

«Установлено, что в ночь совершения преступления молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. У него на пути встала деревянная сова, которая неправильно на него посмотрела, и в итоге фигурант стал бить ногами фигуру. При падении деревянная конструкция также повредила полку и подсвечник», — рассказали в милиции.

Сумму общего ущерба оценили в 1000 рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 339 УК («Хулиганство»), которая предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

Написать комментарий 12

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин
Нервы у Путина не выдержали
Нервы у Путина не выдержали Аббас Галлямов
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман