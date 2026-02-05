В Гродно парень подрался с деревянной совой 12 5.02.2026, 15:48

5,786

Скульптура якобы «неправильно на него посмотрела».

В конце января на улице Карла Маркса в Гродно произошел неожиданный инцидент. В одном из заведений оказались поврежденными деревянная скульптура в виде совы, полки и глиняный подсвечник. Причиной оказался «конфликт» одного из местных жителей с той самой совой. Подробностями происшествия поделились в УВД Гродненского облисполкома.

Подозреваемым оказался 25-летний житель Гродно.

«Установлено, что в ночь совершения преступления молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. У него на пути встала деревянная сова, которая неправильно на него посмотрела, и в итоге фигурант стал бить ногами фигуру. При падении деревянная конструкция также повредила полку и подсвечник», — рассказали в милиции.

Сумму общего ущерба оценили в 1000 рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 339 УК («Хулиганство»), которая предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com