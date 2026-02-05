Белоруса, напавшего на ребенка в «Шереметьево», отправили на принудительное лечение

Белоруса, напавшего на ребенка в «Шереметьево», отправили на принудительное лечение4
- 5.02.2026, 17:12
Во время инцидента мужчина находился под воздействием наркотиков.
Гражданина Беларуси Владимира Витикова, который прошлым летом напал на ребенка в московском аэропорту «Шереметьево», суд направил на принудительное лечение, сообщает «Коммерсантъ».
«Назначить Витикову принудительные меры медицинского характера, связанные с помещением в психиатрический стационар закрытого типа с интенсивным наблюдением», — сказали в суде.
В июне 2025 года в СМИ появилось видео, на котором мужчина в зоне прилета аэропорта хватает маленького ребенка и с большой силой бросает его на пол. После происшествия Витикова арестовали. Во время судебного разбирательства он признал свою вину и сообщил, что ранее находился на учете с диагнозом «шизофрения».
Следствие установило, что в момент инцидента мужчина был под воздействием наркотиков. Пострадавшего мальчика в июле выписали из больницы. Против Витикова было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенного в состоянии невменяемости.