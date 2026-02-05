13 мая 2026, среда, 17:38
Белоруса, напавшего на ребенка в «Шереметьево», отправили на принудительное лечение

4
  • 5.02.2026, 17:12
  • 3,678
Во время инцидента мужчина находился под воздействием наркотиков.

Гражданина Беларуси Владимира Витикова, который прошлым летом напал на ребенка в московском аэропорту «Шереметьево», суд направил на принудительное лечение, сообщает «Коммерсантъ».

«Назначить Витикову принудительные меры медицинского характера, связанные с помещением в психиатрический стационар закрытого типа с интенсивным наблюдением», — сказали в суде.

В июне 2025 года в СМИ появилось видео, на котором мужчина в зоне прилета аэропорта хватает маленького ребенка и с большой силой бросает его на пол. После происшествия Витикова арестовали. Во время судебного разбирательства он признал свою вину и сообщил, что ранее находился на учете с диагнозом «шизофрения».

Следствие установило, что в момент инцидента мужчина был под воздействием наркотиков. Пострадавшего мальчика в июле выписали из больницы. Против Витикова было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенного в состоянии невменяемости.

Мнение

Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин