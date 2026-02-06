В России разрешат госрегистрацию машин, угнанных в «недружественных» странах 18 6.02.2026, 1:06

Целью названа «защита законных интересов россиян».

Госавтоинспекцию могут наделить правом регистрировать автомобили, которые находятся в международном розыске по инициативе «недружественных» государств, но были ввезены в РФ и приобретены россиянами. Такая мера предусмотрена законопроектом МВД России, опубликованном на сайте проектов нормативно-правовых актов. Целью документа названа «защита законных интересов россиян». Инициатива предполагает изменение действующего порядка, который запрещает регистрацию транспортных средств, объявленных в розыск, независимо от обстоятельств их приобретения, передает The Moscow Times.

В министерстве утверждают, что после нападения России на Украину иностранные правоохранительные структуры перестали отвечать на запросы российской стороны. Из-за этого, как следует из документа, невозможно достоверно установить факт хищения автомобиля и обстоятельства, при которых он был объявлен в розыск. В качестве примера приводится Германия, от которой, по данным МВД, не поступили ответы по 123 автомобилям, обнаруженным в России и находившимся в международном розыске по состоянию на 19 января 2026 года. Аналогичная ситуация, по версии ведомства, складывается и с машинами, которые Украина «неправомерно и необоснованно» объявила в международный розыск.

В пояснительной записке подчёркивается, что исключить транспортное средство из базы международного розыска может только государство-инициатор. В связи с этим в МВД констатируют отсутствие действующей нормативно-правовой базы, которая позволяла бы «защищать интересы российских граждан», владеющих автомобилями, разыскиваемыми по инициативе «недружественных» стран. Законопроект предлагает предоставить регистрирующему органу полномочия самостоятельно определять особенности проведения регистрационных действий в подобных случаях.

Как сообщали «Известия» в ноябре 2025 года со ссылкой на источник в сфере автомобильной безопасности, в России действует схема легализации автомобилей, угнанных в Европе. Машины ввозятся через оккупированные территории Украины — Луганскую и Донецкую области, где действуют упрощенные процедуры регистрации. После оформления на подставное лицо («дропа») автомобиль перегоняют, например, в Ростов-на-Дону и переоформляют на реального владельца, что создает «чистую» историю в российских базах.

Эксперт по организованной преступности, полковник милиции в отставке Валентин Становов отмечал, что после начала полномасштабной войны контакты России с Интерполом существенно затруднены, а некоторые страны ЕС фактически отказались от сотрудничества. По его словам, большой массив похищенного автотранспорта начнёт «звенеть» в базах розыска лишь когда связи по линии Интерпола будут восстановлены, что может оставить сотни покупателей таких машин без автомобиля и денег.

