закрыть
14 мая 2026, четверг, 1:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России разрешат госрегистрацию машин, угнанных в «недружественных» странах

18
  • 6.02.2026, 1:06
  • 12,346
В России разрешат госрегистрацию машин, угнанных в «недружественных» странах

Целью названа «защита законных интересов россиян».

Госавтоинспекцию могут наделить правом регистрировать автомобили, которые находятся в международном розыске по инициативе «недружественных» государств, но были ввезены в РФ и приобретены россиянами. Такая мера предусмотрена законопроектом МВД России, опубликованном на сайте проектов нормативно-правовых актов. Целью документа названа «защита законных интересов россиян». Инициатива предполагает изменение действующего порядка, который запрещает регистрацию транспортных средств, объявленных в розыск, независимо от обстоятельств их приобретения, передает The Moscow Times.

В министерстве утверждают, что после нападения России на Украину иностранные правоохранительные структуры перестали отвечать на запросы российской стороны. Из-за этого, как следует из документа, невозможно достоверно установить факт хищения автомобиля и обстоятельства, при которых он был объявлен в розыск. В качестве примера приводится Германия, от которой, по данным МВД, не поступили ответы по 123 автомобилям, обнаруженным в России и находившимся в международном розыске по состоянию на 19 января 2026 года. Аналогичная ситуация, по версии ведомства, складывается и с машинами, которые Украина «неправомерно и необоснованно» объявила в международный розыск.

В пояснительной записке подчёркивается, что исключить транспортное средство из базы международного розыска может только государство-инициатор. В связи с этим в МВД констатируют отсутствие действующей нормативно-правовой базы, которая позволяла бы «защищать интересы российских граждан», владеющих автомобилями, разыскиваемыми по инициативе «недружественных» стран. Законопроект предлагает предоставить регистрирующему органу полномочия самостоятельно определять особенности проведения регистрационных действий в подобных случаях.

Как сообщали «Известия» в ноябре 2025 года со ссылкой на источник в сфере автомобильной безопасности, в России действует схема легализации автомобилей, угнанных в Европе. Машины ввозятся через оккупированные территории Украины — Луганскую и Донецкую области, где действуют упрощенные процедуры регистрации. После оформления на подставное лицо («дропа») автомобиль перегоняют, например, в Ростов-на-Дону и переоформляют на реального владельца, что создает «чистую» историю в российских базах.

Эксперт по организованной преступности, полковник милиции в отставке Валентин Становов отмечал, что после начала полномасштабной войны контакты России с Интерполом существенно затруднены, а некоторые страны ЕС фактически отказались от сотрудничества. По его словам, большой массив похищенного автотранспорта начнёт «звенеть» в базах розыска лишь когда связи по линии Интерпола будут восстановлены, что может оставить сотни покупателей таких машин без автомобиля и денег.

Написать комментарий 18

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин