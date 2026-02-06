14 мая 2026, четверг, 2:47
Париж оценил в £2 млрд право Британии продавать оружие Киеву за деньги ЕС

  • 6.02.2026, 2:19
  • 4,448
ЕС намерен начать переговоры с Лондоном по этому вопросу.

Франция добивается, чтобы Великобритания заплатила до £2 млрд (около €2,3 млрд) за участие в новой программе ЕС по финансированию поставок вооружений Украине, в рамках которой контракты смогут получить и британские компании, сообщает The Telegraph со ссылкой источники.

Брюссель намерен начать переговоры с Лондоном о присоединении к предоставленному Киеву кредиту в €90 млрд. Украина сможет использовать €60 млрд из займа для финансирования закупки вооружений, остальное предназначено для общей поддержки бюджета.

Британии предложат, что ее будут рассматривать как страну ЕС в рамках этой схемы, однако премьер Кир Стармер должен согласится заплатить вступительный взнос. По данным издания, Франция предложила установить взнос Великобритании на уровне 10–12% от суммы процентных выплат по кредиту. Французская сторона при этом заявила, что конкретные цифры пока не обсуждаются публично.

В декабре 2025 года Евросоюз принял решение предоставить Украине кредит в размере €90 млрд из бюджета ЕС. Вскоре, в январе, Politico сообщило, что за возможность Киева приобретать американское вооружение за счет кредита ЕС выступают Германия и Нидерланды, тогда как Франция настаивает на приоритете европейских производителей. Позицию Парижа также разделяли Кипр и Греция.

Германия, Нидерланды и другие страны блока настаивали, что это «свяжет Киеву руки» и ограничит его свободу.

Параллельно страны НАТО, кроме Соединенных Штатов, делают финансовые взносы для закупки у Вашингтона оружия для Украины. Эта программа называется PURL (Prioritized Ukraine Requirements List — Список приоритетных требований Украины), в ее рамках Киев получает американское оружие.

