закрыть
14 мая 2026, четверг, 5:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Финляндия объявила о новом пакете военной помощи Украине

  • 6.02.2026, 5:32
  • 1,720
Финляндия объявила о новом пакете военной помощи Украине

Общая военная поддержка Хельсинки уже превысила 3 млрд евро.

Финляндия продолжает поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии и передаст новый, уже 32-й пакет военной помощи. Соответствующее решение 5 февраля 2026 года утвердил президент страны Александр Стубб на основании представления правительства, сообщили в министерстве обороны Финляндии.

Общая стоимость пакета составляет примерно 43 млн евро. В него войдут, в частности, материалы и оборудование, закупленные у финских оборонных производителей в рамках программы поддержки Украины.

В финском оборонном ведомстве отметили, что помощь Киеву предоставляется системно и в соответствии с утвержденной стратегией. С начала полномасштабной войны Финляндия уже передала Украине военное оснащение на сумму около 3,2 млрд евро.

Министр обороны Антти Хяккянен подчеркнул, что Хельсинки и в дальнейшем будет поставлять технику и участвовать в международных коалициях, направленных на развитие оборонных возможностей Украины.

Конкретный перечень оборудования, маршруты доставки и сроки прибытия грузов не обнародуются по оперативным причинам. Это связано с необходимостью гарантировать безопасную транспортировку помощи.

В то же время в Минобороны Финляндии отметили, что при формировании пакета учитывали как потребности украинской армии, так и возможности собственных Вооруженных сил.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин