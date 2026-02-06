Финляндия объявила о новом пакете военной помощи Украине
- 6.02.2026, 5:32
- 1,720
Общая военная поддержка Хельсинки уже превысила 3 млрд евро.
Финляндия продолжает поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии и передаст новый, уже 32-й пакет военной помощи. Соответствующее решение 5 февраля 2026 года утвердил президент страны Александр Стубб на основании представления правительства, сообщили в министерстве обороны Финляндии.
Общая стоимость пакета составляет примерно 43 млн евро. В него войдут, в частности, материалы и оборудование, закупленные у финских оборонных производителей в рамках программы поддержки Украины.
В финском оборонном ведомстве отметили, что помощь Киеву предоставляется системно и в соответствии с утвержденной стратегией. С начала полномасштабной войны Финляндия уже передала Украине военное оснащение на сумму около 3,2 млрд евро.
Министр обороны Антти Хяккянен подчеркнул, что Хельсинки и в дальнейшем будет поставлять технику и участвовать в международных коалициях, направленных на развитие оборонных возможностей Украины.
Конкретный перечень оборудования, маршруты доставки и сроки прибытия грузов не обнародуются по оперативным причинам. Это связано с необходимостью гарантировать безопасную транспортировку помощи.
В то же время в Минобороны Финляндии отметили, что при формировании пакета учитывали как потребности украинской армии, так и возможности собственных Вооруженных сил.