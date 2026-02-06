Украина и Израиль усиливают сотрудничество 6.02.2026, 6:19

Фокус — на энергетической поддержке.

В четверг, 5 февраля 2026 года в Иерусалиме посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук провел переговоры с заместителем генерального директора МИД Израиля, руководителем Бюро по вопросам Евразии и Западных Балкан Ювалем Фуксом и главой Бюро международных организаций и ООН Хадас Мейтцад. Об этом сообщает посольство Украины в Израиле.

Стороны обсудили широкий спектр двусторонних отношений на фоне российской агрессии против Украины и сложной ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке.

Особое внимание во время встречи уделили поддержке Украины в энергетической сфере. Израильская сторона заверила, что будет работать над усилением помощи в этом направлении, учитывая последствия атак РФ по энергетической инфраструктуре.

Речь шла о поиске практических форматов сотрудничества, способных помочь Украине быстрее восстанавливать энергосистему и обеспечивать ее устойчивость в зимний период.

Во время переговоров стороны также коснулись вопросов взаимодействия на международной арене. Израиль положительно оценил решение президента Украины Владимира Зеленского о признании Корпуса стражей Исламской революции Ирана террористической организацией.

Украина со своей стороны призвала Израиль присоединиться к Международной коалиции по возвращению украинских детей, учитывая поддержку Тель-Авивом соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2025 года.

Участники встречи согласовали запуск украинско-израильского стратегического диалога по вопросам безопасности в ближайшее время. Также договорено о проведении политических консультаций между профильными департаментами МИД обоих государств и организации новых двусторонних контактов на высоком уровне.

По итогам переговоров Киев и Иерусалим подтвердили намерение углублять партнерство, сохранять регулярный политический диалог и расширять практическое взаимодействие - прежде всего в сферах безопасности и энергетики.

