Трамп захотел переименовать ключевые в США вокзал и аэропорт в его честь 35 6.02.2026, 8:46

10,932

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Идею отклонили.

Президент США Дональд Трамп предложил переименовать один из ключевых транспортных объектов в Нью-Йорке - вокзал Penn Station и международный аэропорт Dulles International Airport в Вашингтоне в свою честь.

Об этом сообщает CNN.

По данным источников, в прошлом месяце Трамп обратился к лидеру меньшинства в Сенате Чаку Шумеру с предложением о возобновлении финансирования проекта Gateway, общий объем которого превышает 16 миллиардов долларов.

Эта программа предусматривает строительство нового железнодорожного тоннеля под рекой Гудзон, который соединит Нью-Йорк и Нью-Джерси и модернизирует инфраструктуру одной из самых оживленных транспортных артерий США.

Однако условием Трампа для возобновления финансирования проекта было переименование в его честь вокзала в Нью-Йорке и аэропорта в Вашингтоне. Это предложение Шумер отклонил, объяснив, что не имеет полномочий реализовать такое требование.

Следует отметить, что замораживание средств для Gateway уже вызвало юридический конфликт: штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси подали в суд на администрацию Трампа, утверждая, что блокирование финансирования является незаконным.

Как пишет CNN, инициатива с переименованием вызвала широкий резонанс среди законодателей и общественности, хотя Белый дом официально не комментирует эту информацию.

Переименование крупных общественных объектов в честь действующих политиков является нетипичной практикой для США и требует широкой поддержки на уровне Конгресса и местных органов власти. Скептики уже высказали мнение, что даже при поддержке отдельных законодателей такая инициатива вряд ли наберет достаточное количество голосов для принятия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com