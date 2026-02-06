14 мая 2026, четверг, 10:27
Минфин США предупредил Путина

  • 6.02.2026, 8:55
Скотт Бессент
Фото: Reuters

О последствиях за срыв переговоров с Украиной.

Министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что решение Вашингтона о введении новых санкций против России будет зависеть от хода мирных переговоров по Украине. «Посмотрим, куда приведут мирные переговоры», — сказал Бессент, добавив, что дальнейшие ограничительные меры могут, в том числе, коснуться судов, связанных с перевозкой российской нефти. Он подчеркнул, что недавние санкции против нефтяного сектора РФ поспособствовали участию Москвы в переговорном процессе.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, в свою очередь, сообщил, что переговоры в Абу-Даби с участием делегаций США, России и Украины были «конструктивными». По его словам, стороны обсудили приостановку боевых действий и механизм мониторинга, договорившись продолжить диалог в ближайшие недели. Уиткофф также отметил, что для достижения мира имеет решающее значение возобновление закрытого в 2021 году канала связи между военными США и России. Со стороны Вашингтона диалог будет возглавлять командующий Европейским командованием США генерал Алексус Гринкевич, уточнил спецпредставитель американского президента.

Как сообщил 4 февраля Bloomberg со ссылкой на осведомленных европейских чиновников, администрация президента США Дональда Трампа подготовила новый пакет санкций против Москвы на случай провала переговоров по Украине. Вместе с тем, в Европе растет скептицизм относительно успеха этих консультаций, поскольку Россия, как указали собеседники агентства, не смогла добиться результатов на поле боя и пытается принудить украинскую сторону к сделке с помощью ударов по энергетике.

Африканский позор Путина
