США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран 6.02.2026, 8:58

2,950

Из-за угрозы безопасности.

Посольство США в Тегеране призвало американцев, находящихся на территории Ирана, как можно быстрее покинуть страну в связи с обострением ситуации с безопасностью и масштабными ограничениями передвижения и коммуникаций.

Об этом говорится в официальном сообщении американской дипмиссии.

В предупреждении о безопасности, обнародованном «виртуальным посольством» США в Тегеране, граждан предупредили о препятствиях в работе транспорта, закрытии дорог, остановке общественного транспорта и ограничении доступа к интернету и мобильной связи.

Американцам рекомендуют планировать отъезд без полагания на помощь правительства США, поскольку авиарейсы ограничены или отменены, а ситуация может меняться без предупреждения.

Предупреждение также подчеркнуло высокие риски для граждан США, в том числе возможность задержания или допросов со стороны иранских властей. Тегеран не признает двойное гражданство, поэтому лица с ирано-американским паспортом могут быть рассмотрены только как граждане Ирана, что значительно ограничивает консульские возможности США для их защиты.

Дипмиссия посоветовала рассмотреть варианты отъезда через сухопутные границы с соседними странами, в частности Арменией или Турцией, если это безопасно, и избегать движения в направлении Ирака, Афганистана или Пакистана, где ситуация остается неопределенной.

В заявлении также отмечается, что правительство США не может гарантировать безопасность своих граждан во время выезда, и решение об отъезде должен принимать сам человек, учитывая текущие риски.

Это новое предупреждение появилось на фоне продолжающихся протестов и напряженности в Иране, сопровождающихся ограничениями передвижения и коммуникации, а также острыми политическими вызовами и вызовами безопасности в регионе.

Эскалация между Ираном и США

Напомним, США и Иран договорились провести переговоры в Маскате (Оман) в пятницу, 6 февраля. Дискуссии запланированы для того, чтобы избежать военного столкновения

Переговоры проходят на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке. США наращивают военное присутствие в регионе после угроз своего лидера Дональда Трампа возможным ударом по Ирану, а Тегеран опасается, что любой военный сценарий может дестабилизировать ситуацию внутри страны.

Как известно, США отправили дополнительный военный корабль на Ближний Восток из-за обострения напряженности с Ираном.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com