Тегеран подтвердил гибель всей верхушки военного командования Ирана
- 1.03.2026, 11:18
Ликвидированы в том числе министр обороны и главнокомандующий КСИР.
Иран официально подтвердил то, о чем говорили вчера вечером в ЦАХАЛе и Пентагоне. В первые же часы налета был убит министр обороны страны Мусави и начальника штаба армии Насирзаде.
Иран также подтвердил убийство советника по безопасности Али Шамхани, а также главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммеда Пакпура.
Об этом сообщает иранское государственное агентство IRNA.
IRNA сообщило, что были убиты и другие командиры вооруженных сил, и их имена будут объявлены позже.
На фоне ликвидации ведущих военных деятелей Али Лариджани, главный советник по национальной безопасности Ирана, в интервью, показанном по государственному телевидению, предупредил «сепаратистские группы», что они столкнутся с жестким ответом, если попытаются предпринять какие-либо действия.
Лариджани призвал к единству, добавив: «Группы, стремящиеся разделить Иран, должны знать, что мы этого не потерпим».
В свою очередь, президент США Дональд Трамп призвал иранский народ «взять под контроль» власть, заявив в субботу: «Сейчас самое время взять свою судьбу в свои руки».
Позже, в заявлении, опубликованном на Truth Social и объявляющем о смерти Хаменеи, Трамп сказал: «Это величайший шанс для иранского народа вернуть себе свою страну».