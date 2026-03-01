закрыть
Тегеран подтвердил гибель всей верхушки военного командования Ирана

  • 1.03.2026, 11:18
  • 3,496
Тегеран подтвердил гибель всей верхушки военного командования Ирана

Ликвидированы в том числе министр обороны и главнокомандующий КСИР.

Иран официально подтвердил то, о чем говорили вчера вечером в ЦАХАЛе и Пентагоне. В первые же часы налета был убит министр обороны страны Мусави и начальника штаба армии Насирзаде.

Иран также подтвердил убийство советника по безопасности Али Шамхани, а также главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммеда Пакпура.

Об этом сообщает иранское государственное агентство IRNA.

IRNA сообщило, что были убиты и другие командиры вооруженных сил, и их имена будут объявлены позже.

На фоне ликвидации ведущих военных деятелей Али Лариджани, главный советник по национальной безопасности Ирана, в интервью, показанном по государственному телевидению, предупредил «сепаратистские группы», что они столкнутся с жестким ответом, если попытаются предпринять какие-либо действия.

Лариджани призвал к единству, добавив: «Группы, стремящиеся разделить Иран, должны знать, что мы этого не потерпим».

В свою очередь, президент США Дональд Трамп призвал иранский народ «взять под контроль» власть, заявив в субботу: «Сейчас самое время взять свою судьбу в свои руки».

Позже, в заявлении, опубликованном на Truth Social и объявляющем о смерти Хаменеи, Трамп сказал: «Это величайший шанс для иранского народа вернуть себе свою страну».

