Генерал СБУ рассказал, зачем режим Лукашенко роет туннели на границе с Польшей 13.03.2026, 11:12

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Виктор Ягун

Без спецслужб тут не обошлось.

В Facebook генерал-майор Службы безопасности Украины в запасе Виктор Ягун написал о новом виде войны — подземном, приводя в пример режим Лукашенко, который роет туннели на границе с Евросоюзом. Как сегодня могут быть использованы туннели? Такой вопрос генерал-майору задал сайт Charter97.org:

— Ситуация очень простая, подземные туннели активно используются во многих странах. Мне уже после поста напомнили, что надо вспоминать еще Вьетнам. Во Вьетнаме против американских войск активно использовались так называемые крысиные норы, учитывая телосложение вьетнамцев. Американцам очень тяжело было в эти норы залазить и что-то там искать.

Вспомним и катакомбы на территории Украины (в том числе в Одессе), где в подземельях выживали целые партизанские отряды.

В современной войне «Хезболла» и «Хамас» активно используют туннели. Израиль же получил специальную информацию, что, оказывается, это не они строят, а инженеры из Северной Кореи. Основные бенефициары этого как раз корейцы, которые получают валюту за строительства.

Очень много стран используют либо подземелья, либо какие-то туннели для того, чтобы что-то спрятать. Даже такие страны, как Финляндия, которая построила целые подземные города под обыкновенными. Та же Швейцария, Италия перед Первой мировой войной, то есть это не современные изобретения.

Сейчас же при господстве дронов на поле боя, когда ты не можешь спрятаться вообще нигде и никак, очень многие подразделения просто уходят под землю, прячутся, маскируются в специальных укрытиях.

— В своем посте вы упомянули и ситуацию в Беларуси. Режим Лукашенко роет подобные туннели на границах с ЕС. К чему он может готовиться?

— Это другая ситуация, когда контрабандисты используют туннели. Они бывают менее профессиональные или более.

У нас история была в Украине где-то лет 15 назад, если не ошибаюсь, когда нашли туннель из Ужгорода в Словакию. Ужгород находится в 1,5 километрах от границы с соседним государством, а самолеты для того, чтобы сесть на ужгородском аэродроме, вынуждены заходить со стороны Словакии. Такой парадокс.

Контрабандисты от одного из крайних домов Ужгорода (возле аэропорта) проделали длинный туннель, который заканчивался далеко за границей со Словакией. И там в одном из ангаров был выход на поверхность, где грузились фуры, не просто какая-нибудь коробочка, а фуры грузились и уезжали.

Там было все очень профессионально, работали шахтеры из Донецка, которые проложили этот туннель, создали вагонетки на электрическом ходу. Этими вагонетками переправляли серьезные партии контрабандных товаров. На границе с Польшей, Литвой и Беларусью ситуация похожая, но учитывая контроль со стороны спецслужб Беларуси, думаю, что это все подконтрольно им. Без их разрешения масштабные работы там просто нельзя было провести.

Они действительно пытаются таким образом дестабилизировать ситуацию в приграничье, просто отправляя туда неограниченное количество мигрантов. Просто так попасть туда уже не получается, там серьезные инженерные сооружения. Идет вопрос о минировании подходов к границе.

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