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Глава МИД Литвы прокомментировал расследование МУС против режима Лукашенко

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  • 13.03.2026, 14:58
  • 4,098
Глава МИД Литвы прокомментировал расследование МУС против режима Лукашенко
Кястутис Будрис

Все виновные должны быть привлечены к ответственности.

Литва «решительно приветствует» решение Международного уголовного суда (МУС) и его офиса прокурора начать расследование «преступлений против человечности, совершённых режимом Лукашенко против народа Беларуси», заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

Чиновник напомнил, что именно Литва в 2024 году направила в МУС материалы, которые убедили суд открыть расследование.

«Ни один режим не должен думать, что может пытать, депортировать, преследовать или заставлять замолчать своих оппонентов и граждан без последствий. Правосудие должно восторжествовать, — написал Будрис в соцсети Х. — Широкомасштабные и систематические атаки на гражданское население должны встречать чёткий и последовательный механизм ответственности. Все виновные должны быть привлечены к ответственности».

Напомним, 12 марта МУС начал расследование по материалам Литвы о трансграничных преступлениях против человечности, совершённых режимом Лукашенко.

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