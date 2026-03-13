Глава МИД Литвы прокомментировал расследование МУС против режима Лукашенко

Глава МИД Литвы прокомментировал расследование МУС против режима Лукашенко4
- 13.03.2026, 14:58
- 4,098
Все виновные должны быть привлечены к ответственности.
Литва «решительно приветствует» решение Международного уголовного суда (МУС) и его офиса прокурора начать расследование «преступлений против человечности, совершённых режимом Лукашенко против народа Беларуси», заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.
Чиновник напомнил, что именно Литва в 2024 году направила в МУС материалы, которые убедили суд открыть расследование.
«Ни один режим не должен думать, что может пытать, депортировать, преследовать или заставлять замолчать своих оппонентов и граждан без последствий. Правосудие должно восторжествовать, — написал Будрис в соцсети Х. — Широкомасштабные и систематические атаки на гражданское население должны встречать чёткий и последовательный механизм ответственности. Все виновные должны быть привлечены к ответственности».
Напомним, 12 марта МУС начал расследование по материалам Литвы о трансграничных преступлениях против человечности, совершённых режимом Лукашенко.
Strongly welcome the decision by the #ICC Office of the Prosecutor to open an investigation into crimes against humanity committed by the Lukashenka regime against the people of Belarus from 1 May 2020 onwards, following Lithuania’s request submitted to the International Criminal… pic.twitter.com/iKoOCsCMqh— Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) March 13, 2026