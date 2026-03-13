Лукашенко угрожает «Орешником» соседним странам

Лукашенко угрожает «Орешником» соседним странам27
- 13.03.2026, 17:36
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Правитель в своих угрозах упомянул Киев, Варшаву и Вильнюс.
Диктатор прокомментировал журналистам заявления из Украины, что развернутый на территории Беларуси ракетный комплекс «Орешник» НАТО должно считать законной целью.
«Это даже не инфоповод. Это глупость самая настоящая, и глупцы об этом говорят. Я не говорю, что мы завтра бахнем этим «Орешником» по Вильнюсу, Варшаве или по Киеву. Упаси господь. Это не наша задача. Нам надо защитить свою страну. А чтобы не бахнул «Орешник», вы к нам не лезьте. Ни с Украины, ни с Польши, ни с Литвы, ни с Латвии. Давайте по-человечески решать вопросы», — сказал Лукашенко.
«Пускай считают законной целью. Они же возмущались, плакали, сейчас притихли — то, что я считаю законной целью для Вооруженных Сил Беларуси. Не угрожаю. Чтобы они опять это не выхватили и не начали, — заметил Лукашенко. — Вы что, думаете, если они законной целью будут считать объекты на территории Беларуси, я буду спать и наблюдать. 70 км могу, 200 км. У нас есть чем достать. Поэтому я бы им советовал не бряцать языком и не вякать. Считают «Орешник» законной целью — пожалуйста».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО следует рассматривать «Орешник» в Беларуси как легитимную цель.