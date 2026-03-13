Лукашенко угрожает «Орешником» соседним странам 27 13.03.2026, 17:36

12,210

Правитель в своих угрозах упомянул Киев, Варшаву и Вильнюс.

Диктатор прокомментировал журналистам заявления из Украины, что развернутый на территории Беларуси ракетный комплекс «Орешник» НАТО должно считать законной целью.

«Это даже не инфоповод. Это глупость самая настоящая, и глупцы об этом говорят. Я не говорю, что мы завтра бахнем этим «Орешником» по Вильнюсу, Варшаве или по Киеву. Упаси господь. Это не наша задача. Нам надо защитить свою страну. А чтобы не бахнул «Орешник», вы к нам не лезьте. Ни с Украины, ни с Польши, ни с Литвы, ни с Латвии. Давайте по-человечески решать вопросы», — сказал Лукашенко.

«Пускай считают законной целью. Они же возмущались, плакали, сейчас притихли — то, что я считаю законной целью для Вооруженных Сил Беларуси. Не угрожаю. Чтобы они опять это не выхватили и не начали, — заметил Лукашенко. — Вы что, думаете, если они законной целью будут считать объекты на территории Беларуси, я буду спать и наблюдать. 70 км могу, 200 км. У нас есть чем достать. Поэтому я бы им советовал не бряцать языком и не вякать. Считают «Орешник» законной целью — пожалуйста».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО следует рассматривать «Орешник» в Беларуси как легитимную цель.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com