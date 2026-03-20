Опубликован почти полный список освобожденных 19 марта белорусских политзаключенных 8 20.03.2026, 10:17

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Правозащитный центр «Весна» назвал 237 фамилий.

19 марта в Минск приехал с визитом спецпосланник президента США Дональда Трампа Джон Коул, который обсуждал с Александром Лукашенко среди прочего освобождение политзаключенных. Во время прошлых визитов спецпосланника состоялись две волны освобождений политзаключенных, большинство которых принудительно депортировали из Беларуси. В результате переговоров режим Лукашенко помиловал 250 человек в рамках соглашения, достигнутого при посредничестве США, при этом 235 человек были освобождены внутри страны. Известно как минимум о 15 политзаключенных, которых принудительно депортировали в Литву. 5 освобожденных узников вывезли в Литву без паспортов.

Правозащитный центр «Весна» опубликлвал список освобожденных людей, имена которых появляются в СМИ:

Катерина Бахвалова (Андреева)

Кирилл Казей

Александр Козлянко

Дмитрий Кубарев

Николай Кулешов

Наста Лойко

Сергей Мовшук

Эдуард Пальчис

Никита Золоторев

Денис Железко

Павел Шпетный

Ким Самусенко

Марфа Рабкова

Валентин Стефанович

Алексей Мельников

Акулов Максим

Азрименко Виталий

Алисеенко Марина

Омельянюк Станислав

Андрощук Андрей

Аничкин Владислав

Анципович Валентин

Багинская Анна

Баркун Александр

Барсуков Дмитрий

Баслык Владимир

Белый Сергей

Белькевич Евгений

Бесов Андрей

Борискевич Илья (Kazimier Lachnovič)

Бочко Василий

Брауэр Владислав

Булах Антон

Буневич Николай

Бурдель Игорь

Валюк Марет

Васильев Денис

Васильева Наталья

Васюкевич Сергей

Вахлаков Павел

Вербицкая Елена

Веревкин Андрей

Вискирский Валерий

Волыхин Евгений

Воробей Антон

Галалюк Николай

Вусик Андрей

Выпряжкин Виталий

Гелясин Максим

Головков Николай

Голуб Дмитрий

Горлов Сергей

Горский Владислав

Горчакова Анастасия

Гритченко Максим

Гришкевич Дмитрий

Грушевский Никита

Губаревич Игорь

Губарь Ольга

Гусейнов Роман

Гутаренко Сергей

Давыдулина Наталья

Дайнеко Николай

Дашкевич Жанна

Дейнека Людмила

Дейчик Мария

Денисенко Владимир

Дернаковская Олеся

Джораев Владимир

Добрынович Ирина

Добыш Елена

Доронин Сергей

Друпов Алексей

Дубровская Александра

Дулебо Иосиф

Ермакович Олег

Железняков Виталий

Жигар Наталья

Жукель Геннадий

Жуков Валерий

Заголовец Дмитрий

Загорский Андрей

Зайцев Сергей

Залатаревич Александр

Залесский Филипп

Захаров Александр

Зеленко Олег

Зинич Сергей

Зиновенко Владимир

Змушко Елена

Зубряков Артем

Ильюхин Дмитрий

Исаев Алексей

Исаев Владимир

Кайдаш Алексей

Калуев Игорь

Кануркин Виталий

Каранкевич Надежда

Кардаш Сергей

Кашкель Светлана

Кебец Сергей

Кегелев Дмитрий

Кинев Олег

Клочко Игорь

Ковач Дмитрий

Козельский Антон

Козинцев Павел

Козловский Владимир

Колосов Артем

Колпакова Ольга

Коновальчик Александр

Кононенко Вера

Корбут Инна

Корнейчик Дмитрий

Король Николай

Короткевич Тимофей

Костенич Лилия

Костюгова Валерия

Кошелев Владислав

Кравчак Наталья

Крейдич Андрей

Крук Владислав

Крупников Александр

Ксендзов Павел

Ксендзова Людмила

Кузавко Игорь

Кузнецов Роберт

Кукса Александр

Курильчик Вячеслав

Кушнер Владимир

Кушнеревич Виталий

Лобузов Александр

Ладутько Наталья

Латуговская Галина

Лащенко Павел

Лебедь Александр

Лебедь Ирина

Левкевич Алексей

Мойсеенко Игорь

Максимчук Виталий

Малахов Дмитрий

Малышев Вячеслав

Мамедов Хакберди

Маркин Александр

Морозова Марина

Марченко Александр

Матусевич Ольга

Матусенко Андрей

Махнач Александр

Меликаев Владимир

Минец Татьяна

Мироненко Ольга

Медведев Константин

Медведев Сергей

Новожилов Дмитрий

Наумова Рита

Нестерович Андрей

Никита Денис

Палюхович Юрий

Потапенко Владимир

Пахомов Сергей

Петрожицкая Марина

Петручук Виталий

Пискунов Алексендр

Примако Андрей

Приходько Андрей

Петкевич Денис

Петров Денис

Рудая Елена

Рудницкий Олег

Римашевский Сергей

Савинский Андрей

Садовский Василий

Салук Наталья

Сандракула Максим

Савчков Сергей

Сахар Глеб

Сезень Александр

Сикирицкая Анастасия

Силич Станислав

Ситкович Владимир

Ситников Андрей

Ситько Евгений

Скибинский Сергей

Слабухо Олег

Сончик Дмитрий

Станкевич Антон

Сульжиц Александр

Супрунюк Олег

Суша Ксения

Степа Татьяна

Сырысько Михаил

Сычугов Вадим

Топоркова Елена

Толкач Валентин

Троценко Александр

Трухан Дмитрий

Тургунов Вилен

Врублевский Андрей

Фолитар Иван

Федорович Максим

Федоренко Игорь

Хальчицкий Виталий

Харитонович Сергей

Харитонов Павел

Хиневич Игорь

Хитрик Павел

Ходос Илья

Храмеев Юрий

Храмцова Марина

Хромченкова Ярослава

Царук Дмитрий

Цвикевич Сергей

Теребей Леонид

Тимошенков Олег

Цынкель Виталий

Чибисов Данила

Шаблыко Дмитрий

Шабуня Андрей

Шалак Дмитрий

Шемякин Владимир

Шапкина Олеся

Шатилович Сергей

Шкодин Сергей

Шкрядов Александр

Шпец Леонид

Шрубок Людмила

Шумилов Игорь

Шумский Павел

Щемер Дмитрий

Шило Альберт

Шилович Алексей

Шинкевич Артем

Юнчиц Сергей

Юруть Лилия

Юшкевич Иван

Янковский Владимир

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