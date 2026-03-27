В Беларуси резко дорожает бензин 40 27.03.2026, 15:54

Повышение начнется уже на этой неделе.

Стоимость топлива в Беларуси сильно вырастет. О каких суммах речь, рассказали в пресс-службе концерна «Белнефтехим».

Причиной назвали глобальный рост котировок на нефть и нефтепродукты на мировом рынке. Из-за этого выросла цена на нефть для белорусских НПЗ, а также увеличились логистические издержки.

Принимая все это во внимание, концерн решил провести поэтапное повышение цен на топливо.

Уже с 28 марта стоимость топлива вырастет на 4 копейки и составит на АИ-92 – 2,54, АИ-95 – 2,64, АИ-98 – 2,86, дизельного топлива – 2,64 рубля.

А через неделю, 4 апреля произойдет подорожание еще на 3 копейки. Конечная цена составит на АИ-92 – 2,57, АИ-95 – 2,67 рубля, АИ-98 – 2,89 рубля, дизельного топлива – 2,67 рубля.

Итого, за неделю цены на топливо вырастут в сумме на 7 копеек.

