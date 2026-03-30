В Гомеле майора милиции наказали за «Гуканне вясны» 16 30.03.2026, 13:50

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Власти признали народный обряд «несанкционированным мероприятием».

У Гомеле 21 марта силовики задержали группу людей, которые в ресторане проводили праздник «Гуканне вясны». Их судили за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. На этот раз под «народную» статью попал майор милиции.

Как стало известно «Гомельскай вясне», среди гостей ресторана, которые получали штрафы и аресты за участие в обряде «Гуканне вясны», был и милиционер, который в нем участвовал.

Это майор милиции, участковый инспектор Гомельского РОВД Виктор Шипков.

Ранее он получал государственные награды, в том числе премию «За духовное возрождение» — как раз за вклад в сохранение народных традиций.

А теперь получил протокол по ст. 24.23 КоАП («нарушение порядка проведения массовых мероприятий»).

Сообщается, что Шипков много лет занимается фольклором и краеведением, участвовал в мероприятиях, посвященных белорусской традиционной культуре. Кроме того, Виктор — многодетный отец.

В облисполкоме назвали проведение обряда «несанкционированным массовым мероприятием» и основанием для привлечения к ответственности.

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