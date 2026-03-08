Железная леди: минчанка выкупила автосервис и пять лет не была в отпуске 23 8.03.2026, 10:48

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Руководить мужским коллективом – дело непростое.

Мария долгие годы была секретарем в минском автосервисе, а когда его владелец устал, то выкупила бизнес. Теперь она сама директор – со всеми тяготами.

Девушка пять лет не была в отпуске, постоянные звонки по работе настигают ее даже в выходные.

Журналист Tochka.by узнал, как работает железная леди автосервиса.

Деловое предложение

В колледже Мария отучилась на юриста, но после получения диплома стала продавцом на рынке – надо было как-то зарабатывать на жизнь.

Времени свободного было много, и Мария читала про устройство автомобилей. Пристрастия в литературе у каждого свои.

В один не самый прекрасный день у девушки вышла из строя коробка передач в ее Audi. Пригнала машину на СТО.

Заявку оформлял сам директор. Разговорились. Оказалось, он искал секретаря, предложил работу.

Мария согласилась сразу – решение уйти с рынка долгих раздумий не потребовало.

«Я была и секретарем, и водителем, и запчасти доставляла», – вспоминает девушка.

Шли годы. Директор выгорел – почувствовал, что больше не вытягивает. И тут деловое предложение ему сделала уже Мария.

Хозяин автосервиса тоже долго думать не стал и с радостью передал девушке дело.

Женская лига

Мария стала директором автосервиса в 2022 году. Тогда он обрел новое название – Women's auto league.

Четыре бокса, шесть работников – электрики и слесари.

Мужской коллектив непростой. Кто-то ловит звездную болезнь и уходит на свои хлеба, кто-то – просто «в загул».

«Иногда чувствую себя психологом. Когда на работников наседают клиенты, приходится всех успокаивать», – улыбается Мария.

Она долго искала способ повысить мотивацию сотрудников. И решила, что лучший вариант – предложить старым работникам войти в долю.

Ни минуты покоя

Мария – это и директор, и администратор. Всегда на связи: даже в выходной звонки идут потоком.

«Клиенты привыкли слышать мой голос. К тому же, как только выпадаешь даже на короткое время, вся работа останавливается», – говорит Мария, которая пять лет не была в отпуске.

В редкие моменты, когда чувствует, что уже край, она выключает телефон. Оставляет запись на сотрудников.

Короткое время на себя – бег, ведь он отлично разгружает мысли.

Дома Марию ждет сын, он ходит в четвертый класс. Девушка возвращается домой поздно вечером, но сделать уроки вместе с ребенком для нее – обязательно.

Недавно добавились приятные хлопоты – наводит уют в своей новой квартире.

Гореть и не сгорать

Мария признается: последние полгода оказались особенно тяжелыми – клиенты капризные и нетерпеливые. Хамят и давят на жалость – лишь бы быстрее починили их машины.

Мария любит общаться с техникой, а вот такие моменты выбивают из колеи. Плюс постоянная нагрузка.

Девушка поняла, что выгорела. Поэтому выставила автосервис на продажу за $25 000 – с оборудованием и клиентской базой.

Если найдется покупатель, то Мария отдохнет за все годы разом и уйдет в отпуск минимум на месяц.

А пока девушка держится на общении с любимыми машинами и благодарными клиентами, которые ценят труд механиков.

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