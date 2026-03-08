Железная леди: минчанка выкупила автосервис и пять лет не была в отпуске

Железная леди: минчанка выкупила автосервис и пять лет не была в отпуске23
- 8.03.2026, 10:48
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Руководить мужским коллективом – дело непростое.
Мария долгие годы была секретарем в минском автосервисе, а когда его владелец устал, то выкупила бизнес. Теперь она сама директор – со всеми тяготами.
Девушка пять лет не была в отпуске, постоянные звонки по работе настигают ее даже в выходные.
Журналист Tochka.by узнал, как работает железная леди автосервиса.
Деловое предложение
В колледже Мария отучилась на юриста, но после получения диплома стала продавцом на рынке – надо было как-то зарабатывать на жизнь.
Времени свободного было много, и Мария читала про устройство автомобилей. Пристрастия в литературе у каждого свои.
В один не самый прекрасный день у девушки вышла из строя коробка передач в ее Audi. Пригнала машину на СТО.
Заявку оформлял сам директор. Разговорились. Оказалось, он искал секретаря, предложил работу.
Мария согласилась сразу – решение уйти с рынка долгих раздумий не потребовало.
«Я была и секретарем, и водителем, и запчасти доставляла», – вспоминает девушка.
Шли годы. Директор выгорел – почувствовал, что больше не вытягивает. И тут деловое предложение ему сделала уже Мария.
Хозяин автосервиса тоже долго думать не стал и с радостью передал девушке дело.
Женская лига
Мария стала директором автосервиса в 2022 году. Тогда он обрел новое название – Women's auto league.
Четыре бокса, шесть работников – электрики и слесари.
Мужской коллектив непростой. Кто-то ловит звездную болезнь и уходит на свои хлеба, кто-то – просто «в загул».
«Иногда чувствую себя психологом. Когда на работников наседают клиенты, приходится всех успокаивать», – улыбается Мария.
Она долго искала способ повысить мотивацию сотрудников. И решила, что лучший вариант – предложить старым работникам войти в долю.
Ни минуты покоя
Мария – это и директор, и администратор. Всегда на связи: даже в выходной звонки идут потоком.
«Клиенты привыкли слышать мой голос. К тому же, как только выпадаешь даже на короткое время, вся работа останавливается», – говорит Мария, которая пять лет не была в отпуске.
В редкие моменты, когда чувствует, что уже край, она выключает телефон. Оставляет запись на сотрудников.
Короткое время на себя – бег, ведь он отлично разгружает мысли.
Дома Марию ждет сын, он ходит в четвертый класс. Девушка возвращается домой поздно вечером, но сделать уроки вместе с ребенком для нее – обязательно.
Недавно добавились приятные хлопоты – наводит уют в своей новой квартире.
Гореть и не сгорать
Мария признается: последние полгода оказались особенно тяжелыми – клиенты капризные и нетерпеливые. Хамят и давят на жалость – лишь бы быстрее починили их машины.
Мария любит общаться с техникой, а вот такие моменты выбивают из колеи. Плюс постоянная нагрузка.
Девушка поняла, что выгорела. Поэтому выставила автосервис на продажу за $25 000 – с оборудованием и клиентской базой.
Если найдется покупатель, то Мария отдохнет за все годы разом и уйдет в отпуск минимум на месяц.
А пока девушка держится на общении с любимыми машинами и благодарными клиентами, которые ценят труд механиков.