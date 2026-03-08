Николай Статкевич поздравил женщин-политзаключенных с 8 Марта

Николай Статкевич поздравил женщин-политзаключенных с 8 Марта2
- 8.03.2026, 15:40
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Пусть на свободе все цветы мира будут у ваших ног.
Лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич поздравил женщин-политзаключенных с праздником 8 Марта:
— Сегодня в Беларуси отмечают Женский день. Знаю, что отношение к этому празднику у многих неоднозначное. Когда-то и я сам говорил о его искусственности и официозности. И даже тихо посмеивался над женщинами, которые торжественно несли с работы помятые гвоздики. Пока однажды домашний «специалист по этике» не спросила меня: «А ты хоть представляешь, для какого огромного количества наших женщин этот праздник — единственная возможность получить цветок в подарок?» Мне стало стыдно.
Людям нужна радость, нужен праздник. Они способны очеловечить, превратить в нормальный праздник любую пропагандистскую дату. Даже годовщину октябрьского переворота — 7 ноября, как изначально называли ее сами большевики.
Такая же метаморфоза произошла и с 8 марта. В этот день наши женщины ждут от мужчин цветов, внимания и подарков. Подозреваю, что и некоторые феминистки тоже.
Кроме сотен женщин, которые сейчас находятся в заключении по политическим причинам.
Сотни наших нежных, умных, красивых, чувствительных женщин оказались в нечеловеческих местах, где ежедневно сталкиваются с грубостью, принуждением и подавлением, в чужой и далекой для них социальной среде.
Для них сегодняшний день — лишь болезненное напоминание о потерянной нормальной жизни среди близких, о цветах, подарках и поздравлениях в той, прежней жизни. Мне бывает больно и стыдно за то, что мы допустили такое.
Поэтому в этот день я поздравляю женщин-политзаключенных. И желаю им, прежде всего, скорейшего освобождения. И пусть на свободе все цветы мира будут у ваших ног. Вы этого, безусловно, достойны!
С уважением и любовью,
Николай Статкевич