В Белом доме оценили, когда упадут цены на газ и нефть 2 8.03.2026, 19:09

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Глава Минэнерго США сделал заявление.

Стабильные поставки энергоносителей, в том числе сжиженного природного газа (СПГ) и нефти, возобновятся после того, как США нейтрализуют иранскую угрозу для Ормузского пролива. Об этом заявил глава Минэнерго США Крис Райт в эфире Fox News.

«Мы значительно снижаем их способность наносить удары ракетами и беспилотниками, и темпы этого снижения будут расти в ближайшие дни. Поэтому мы будем осторожны, будем осмотрительны, но энергоснабжение скоро возобновится», — заявил Райт.

Он добавил, что не стоит переживать из-за краткосрочного роста цен на нефтепродукты, газ и удобрения, так как в ближайшее время ожидаются поставки из Персидского залива.

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