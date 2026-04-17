Офицер ВСУ: Для Путина своя шкура важнее фронта 1 17.04.2026, 9:08

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Алексей Гетьман

Нынешние украинские удары — лишь начало.

Вокруг резиденции Путина на Валдае резко усилили ПВО: только в марте там построили еще семь башен с комплексами «Панцирь», доведя их общее число до 27.

Почему именно сейчас Россия так спешно усиливает ПВО вокруг резиденции Путина, если у армии РФ колоссальный дефицит этих систем и об этом открыто пишут даже Z-блогеры?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с военным экспертом, майором запаса Национальной гвардии Украины Алексеем Гетьманом:

— Для Путина собственная безопасность гораздо важнее, чем безопасность российских солдат. Я не думаю, что это усиление систем противовоздушной обороны на Валдае связано с тем, что глава Кремля планирует там находиться. Мы же знаем, что у Путина десяток резиденций, в которых он периодически пребывает.

Это довольно дешевый финт. Путин даже Трампу жаловался, что его резиденцию на Валдае атаковали. Хотя российский правитель как верховный командующий армии-агрессора является законной целью для ВСУ. Мы что-то об этом забываем, любой военнослужащий армии-агрессора является законной целью, включая верховного командующего. Это прописано в уставе Организации Объединенных Наций. Поэтому непонятно, на что он жаловался.

Но раз там усиливают систему противовоздушной обороны, как бы показывая, что он собирается защищаться, то это может означать, что именно там его и не будет. У диктатора есть минимум 10 резиденций в разных местах. Я понимаю, что Валдай находится между Питером и Москвой, то есть место удобное, ближе, но в чем тогда проблема? Почему он начинает так активно прикрывать именно одну из резиденций, словно специально показывая, что будет находиться там и что система противовоздушной обороны полностью его защитит?

Тогда возникает вопрос: а на второй резиденции так нельзя сделать? На третьей? На четвертой, пятой, шестой? Это же детский сад. Такое ощущение, что он считает себя очень хитрым, мастером многоходовок, а все остальные здесь, мол, дураки.

— Украинские дроны в последние месяцы заметно нарастили успешность ударов и расширили их географию. В чем успех новой тактики ВСУ?

— Тут нет ничего нового, никакой новой тактики. ВСУ запускают по России в полтора раза больше дронов, чем Россия в среднем. В России где-то 120-150 дронов, по-моему, в день в среднем. У Украины — больше двухсот. Когда атакуются объекты большим количеством наших дронов, это приносит результат. А дроны сами обычные, они сделаны из пластика и фанеры. Там нет никаких супертехнологий.

Украинский дрон простой и надежный, как грабли. И проблема России не в том, что у ВСУ какая-то хитрая технология, а в том, что у них косорукие боевые расчеты, которые должны обеспечивать перехват целей. Россияне не используют мобильные группы, они не подходят комплексно, как к этому подходят в ВСУ.

Русские верят в то, что там стоит какой-то «Панцирь», что он там решит все вопросы. Не решит. Мы сбиваем больше 90% «Шахедов», потому что используем разные способы: и воздушные перехватчики, и антидроны, и огневые мобильные группы, и систему радиоэлектронной борьбы, и так далее. Мы подходим комплексно, ответственно. Они же в России делают все тяп-ляп. Поэтому и дальше будет прилетать. Это еще цветочки. Я говорю о более позднем этапе, когда мы уже пустим все наши крылатые и баллистические ракеты наземного и воздушного базирования, то будет еще хуже. Гораздо хуже. И ждать этого осталось недолго.

— Какие цели дальше будут приоритетными для ВСУ? Возможны ли в перспективе удары по Москве как центру принятия решений?

— Удар по Москве — это больше политическая, эмоциональная составляющая. Там нет таких важных военных объектов, кроме центра принятия решений. Я не знаю, будут ли удары по Москве или не будут. Это решает наша Ставка верховного главнокомандующего.

А приоритетная цель — это все, что связано с военной промышленностью Российской Федерации, и все, что связано с переработкой и продажей нефти. Потому что за эти деньги Россия производит оружие.

Удары по химическим заводам, удары по заводам электроники, удары по местам дислокации, по местам пусков ракет. Все, что прописано в приоритетах. Атаки по аэродромам, диверсионные удары, операция «Паутина 2» и так далее. Удары по морским портам, удары по кораблям, которые выходят из своих гаваней, где они прячутся. И даже по гаваням, где они могут быть уничтожены. Единственное, куда мы не будем бить, — мы не будем бить по жилым кварталам, как это делает Россия.

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