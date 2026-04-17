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Дроны атаковали Ленинградскую область РФ

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  • 17.04.2026, 9:26
  • 8,846
Дроны атаковали Ленинградскую область РФ

Самолеты не могут приземлиться в аэропорту Пулково.

В ночь на пятницу, 17 апреля, беспилотники атаковали Ленинградскую область РФ, где находятся порты Приморск и Усть-Луга, пишет nv.ua.

Об этом заявил губернатор Ленинградской области РФ Александр Дрозденко.

Он утверждает, что противовоздушная оборона «сбила» 12 дронов.

Губернатор сообщил, что в Ломоносовском районе в результате «падения БпЛА» повреждено транспортное средство и окна здания, а в Выборгском районе зафиксированы «падения обломков» беспилотников.

По его словам, пострадавших в результате удара нет.

Telegram-канал Shot пишет, что пять самолетов не могут приземлиться в аэропорту Пулково из-за атаки дронов на Ленинградскую область.

Более 20 рейсов на вылет и посадку были отменены или задержаны в аэропорту, отмечает паблик.

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