Стало известно, когда Мадьяра изберут на пост премьера Венгрии 22.04.2026, 6:02

Он возглавит правительство в мае.

Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр будет избран на пост премьер-министра Венгрии на первом заседании Государственного собрания (однопалатного парламента) нового созыва 9 мая. Об этом сообщил президент страны Тамаш Шуйок на своей странице в Facebook.

«Я созвал первое заседание Государственного собрания на 10:00 9 мая 2026 года», — написал Шуйок.

До этого Мадьяр сообщил в соцсети X, что отстранит от должности Шуйока и других чиновников, если они не уйдут со своих постов добровольно.

По итогам состоявшихся 12 апреля выборов правящая венгерская партия потерпела поражение. Главными соперниками были нынешний премьер-министр Виктор Орбан с партией «Фидес» и лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр. По результатам голосования «Тиса» обеспечила себе конституционное большинство, заняв более 2/3 мест в парламенте.

