Борислав Береза: Это очень хорошая новость для Украины 4 6.04.2026, 17:38

30,962

ВСУ сделали еще один шаг к принуждению Путина к миру.

В Новороссийске после удара украинских дронов загорелся нефтеналивной терминал «Шесхарис».

Как этот удар может сказаться на работе порта и что для России будет значить ситуация, при которой под угрозой окажутся не только балтийские, но и черноморские гавани?

Такой вопрос сайт Charter97.org задал украинскому политическому деятелю, экс-депутату Верховной Рады Бориславу Березе:

— На причале № 1 в Новороссийске зафиксировано большое, масштабное возгорание из-за разлива нефти. Также горит причал № 2, и вообще ситуация такова, что они не могут работать.

И это очень положительно для Украины. Более того, давайте говорить откровенно: это возможность для Украины отрезать наполнение российского бюджета. Потому что нефть и газ, их отгрузка и продажа — это все наполняет российский бюджет. Когда этого нет, у россиян нет денег на войну.

Например, удар по порту «Усть-Луга» — а это один из ключевых российских портов в Балтийском море — остановил продажу и отгрузку нефти примерно на 60%. Поэтому сейчас, я думаю, каждый такой удар только дополняет проблему России. Чем больше будет таких ударов, тем больше будет мотивация у Путина заканчивать войну, потому что война без денег невозможна. Просто ударов должно быть как можно больше.

К тому же терминал в Новороссийске вообще прекратил отгрузку нефти. И об этом пишут местные источники, об этом уже начали писать и западные источники, поэтому это очень хорошая новость.

— Как сокращение экспорта нефти ударит по экономике РФ и ее способности продолжать войну?

— Нет продажи нефти, нет продаж любых энергоносителей, соответственно, нет поступлений в бюджет. Нет поступлений в бюджет — невозможно тратить на войну. Это еще один шаг к принуждению Путина к миру.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com