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Появились снимки пожара на крупнейшем нефтяном терминале РФ на Черном море

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  • 6.04.2026, 12:29
  • 6,340
Появились снимки пожара на крупнейшем нефтяном терминале РФ на Черном море

Фотофакт.

«Шесхарис», крупнейший нефтеналивной терминал на юге России, загорелся после массированной атаки украинских беспилотников в ночь на 6 апреля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки НАСА. На снимках, сделанных в понедельник системой отслеживания пожаров, видны очаги возгорания в районе порта Новороссийска, в том числе на терминале «Шесхарис».

Система НАСА передает данные о пожарах в режиме реального времени для США и Канады, в течение трех часов – для остальных регионов мира. Терминал «Шесхарис» входит в структуру «Транснефти», является конечной точкой ее трубопроводов на юге России. Его мощность составляет 3,5-4,5 млн тонн сырой нефти (около 1 млн баррелей в сутки, или 35-40 крупных танкеров в месяц), что обеспечивает до 20% морского экспорта России. Осуществляет отгрузку не только сырой нефти, но также мазута и дизельного топлива.

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