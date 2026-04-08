NASA показывает Луну, «Роскосмос» — флешмоб 14 Вадим Лукашевич

8.04.2026, 12:00

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Фото: NASA

Почувствуйте разницу.

Минимальное расстояние (даже не скажешь высота) до лунной поверхности во время облета составило примерно 6545 километров — и по снимкам видно, что до Луны экипажу «Ориона» было весьма далеко.

Чтобы было с чем сравнивать — диаметр Луны около 3476 км, т. е. «Орион» пролетел от Луны на расстоянии почти в два ее диаметра, или четыре радиуса.

Фото: NASA

Фото: NASA

В любом случае это реально круто — увидеть такую картину своими глазами. Пруф.

Фото: NASA

Зато в России с 6 по 12 апреля впервые проходит «Неделя космоса».

Запланированы «просветительские марафоны и лекции» в музеях и лекториях, кинофестиваль в Калуге, выпущен специальный музыкальный альбом на платформе «ВК Музыка», организованы театральные постановки, бесплатные экскурсии пенсионерам и школьникам в московский планетарий и на ВДНХ (по расписанию), и апофеозом празднований должен стать достойный ответ «Роскосмоса» — Всероссийская акция «Зажечь свою звезду» — массовый флешмоб «Старт к звездам» во всех регионах страны, в ходе которого нужно зажечь фонарик на смартфоне и поднять его над головой, направив взгляд в небо, затем сделать селфи и опубликовать пост в «ВКонтакте» или «Одноклассниках».

PS: тут есть казус — идею флешмоба «Роскосмос» украл у Алексея Навального, сторонники которого провели аналогичную акцию «Любовь сильнее страха» 14 февраля 2021 года, в ходе которой участникам тоже предлагалось выйти во двор, включить фонарик на смартфоне и поднять его вверх на несколько минут, после чего сделать фотографии и выложить их в соцсетях.

Так «форму мирного протеста и солидарности с Навальным в заключении» «Роскосмос» использовал для «праздничной государственной просветительской акции с патриотическим характером, приуроченной к юбилею полета Юрия Гагарина и направленной на популяризацию космонавтики».

Вадим Лукашевич, «Фейсбук»

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