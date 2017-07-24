Осмоловку превратят в квартал художников? 1 24.07.2017, 18:14

Архитектор предлагает отдать художникам первые этажи некоторых домов Осмоловки.

Район послевоенной двухэтажной застройки в Минске, возле Оперного театра, Осмоловку, пока не сносят. Так решили городские власти, отклонив проект детального планирования, который такой снос предлагал. Но, что дальше? Павел Лучанович, главный архитектор Минска, анонсирует, что новый проект по Осмоловке будет. Но его сделают с «учетом предложений общественности». Новый проект власти еще даже не начали делать. Это «Еврорадио» подтверждают в Комитете по архитектуре Мингорисполкома и в Мискградо. Но свои предложения есть у архитекторов и историков.

1. Музей минского дворика

Сделать из квартала музей предлагает объединение «Гісторыка», которое уже несколько лет занимается проблематикой Осмоловки. Предпроектное предложение специалисты объединения собираются закончить вскоре.

«Общий концепт ― это музей под открытым небом, музей минского дворика. Сами домики там уже будут открытыми экспонатами. А жители там как жили, так и будут жить. Этот проект предусматривает пересмотр территорий детских садов. Если городу очень нужно уплотнение, то можно что-то построить на территории садов», ― описывает председатель «Гісторыкі» Татьяна Петрова.

Такой музей предусматривает возрождение городских игр, которые были в 40-е 50-е годы. Для туристов Осмоловка станет одновременно и музеем, и ивент-пространством с возможностью проводить время.

2. Квартал художников из пешеходной зоной

Архитектор Илья Яцевич предлагает отдать художникам под выставочные пространства первые этажи некоторых домов Осмоловки. Также там стоит сделать больше кафе и пешеходную зону по улице Чичерина.

«По одному из эскизных предложений там хотели сделать «художественную улицу» с кафе и выставками. Это потому, что на мансардных этажах домов там много художников арендуют студии. Первые этажи могли бы стать нежилыми, их можно использовать под выставки. Может, кто-то из жителей согласился бы переехать. Дома нужно отремонтировать и отреставрировать в соответствии с проектом. Также нужно сделать благоустройство района».

3. Объект для инвестиций

Экс-начальник управления по охране историко-культурного наследия Минкульта Игорь Чернявский в первую очередь предлагает искать возможность заработать на Осмоловке. Тогда и вопрос ее износа снимется.

«В том виде, в котором Осмоловка есть, она будет дотационно затратной. Это будет вызывать искушение что-то там сделать. Нужно серьезно проработать характер использования квартала. Банальные кафе здесь не помогут. Должны быть какие-то услуги, которые на какой-то процент финансируют квартал. Город пусть занимается инженерными коммуникациями. А что касается стен зданий, чтобы они как-то зарабатывали. Тогда все разговоры о сносе остановятся. Потому что точка там пока не поставлена, проект хотят дорабатывать».

Против сноса Осмоловки высказались десять тысяч человек, после этого от планов сносить квартал отказались. Но проект будут дорабатывать, поэтому пока это лишь временная победа.