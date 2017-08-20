«За людей кто подумает?»: Как жители Березы бунтуют против запрета на купание 20.08.2017, 8:29

Ситуация вокруг меловых карьеров в Березовском районе накаляется.

Меловой карьер около деревни Кабаки в Березовском районе – излюбленное место для купания местных жителей, попало под запрет местных властей. На борьбу с купающимися направили сотрудников милиции.

Людей предупреждают о запрете купания, на некоторых даже составляют протоколы. Жители недовольны такими действиями и начали сбор подписей за то, чтобы снять запрет на купание в этом водоеме.

Недавно наш сайт сообщал о том, что милиция составляет на купающихся в этом карьере протоколы, и некоторые люди этим не довольны.

В частности, протокол был составлен на жительницу Березы Ирину Крук. Как рассказал нам ее муж Сергей, он уже ходил по этому поводу в Березовский райисполком, Ирине выписали штраф 1 базовую величину (23 рубля).

Журналисты «Першага Рэгіёну» посетили меловой карьер около Кабаков, чтобы посмотреть, что там на самом деле происходит:

«Первое, что мы увидели у водоема – «МАЗ» -автозак. Поговорить с сотрудниками милиции не удалось, так как, увидев журналистов с камерами, они уехали на другой берег.

Людей в воде не было, только парочка загорала на берегу. Женщина рассказала, что милиционер подходил и предупреждал, что в водоеме купаться запрещено.

Чтобы получить комментарии у милиционеров, мы проследовали за ними на другой берег. Однако, как только мы туда подъехали, автозак взял курс на Березу…

На другом берегу народу было значительно больше, кто-то загорал, кто-то рыбачил, естественно, при милиции в воду никто не лез.

Предупреждающая табличка на подходу к озеру

Подошли к мужчинам-рыбакам, говорят, что «приехал этот автозак и в рупор покричали, что здесь купаться запрещено». Мужчина не скрывал возмущения:

«За людей кто подумает? 4 дня жары было… Натяните буйки ограничительные, наймите лодку резиновую, посадите за 20 рублей человека и проблем не будет никаких. Ну разве ж так можно? Поставили знак, что купаться запрещено и все. Да сделайте вы, хотя бы, одно это озеро – купаться же негде!»

Через некоторое время после отъезда милиции люди на пляж стали прибывать. Остановилась у озера даже машина с российскими номерами. Оказалось, что жители Мурманска специально по пути заехали искупнуться.

Автозак стоит рядом с карьером

Спрашиваем, что думают насчет таблички о запрете купания, отвечают: «Так мы ж быстренько – искупнемся, обсохнем и дальше ехать».

Оказалось, эти россияне не первый раз останавливаются передохнуть на этом водоеме.

Впрочем, во время визита журналистов удалось поговорить с жителями разных регионов – Ивацевичей, Пружан. Некоторые говорят, что специально приезжают именно сюда из-за красот этого места.

Живописный водоем около деревни Кабаки Березовского района

Живописный водоем около деревни Кабаки Березовского района

Действительно, насчет красот – озеро оставляет приятное впечатление. Бирюзовая водичка словно в каком-то экзотическом море, рядом – насыпи с которых можно рассмотреть пейзаж…

Но, согласно решения Березовского райисполкома, купаться здесь запрещено.

Ради безопасности людей

Чтобы узнать, почему же купаться в данном водоеме нельзя, корреспондент «ПР» позвонил заместителю председателя Березовского райисполкома Алексею Жолтикову. Однако чиновник не пояснил ситуацию с этим карьером, сославшись на то, что «не дает комментариев по телефону».

Главный врач Берёзовского районного центра гигиены и эпидемиологии Владислав Стойко подтвердил «Першаму Рэгіёну», что запрет на купание в кабаковском меловом карьере связан не с качеством воды, а с опасностью для жизни купающихся:

«Дело в том, что это место не установленное. Это карьер меловой, он опасен для купания, потому не утвержден. И тут не дело в том, вредно или не вредно. Это же карьер – там же не изученное дно, он просто не проходит по безопасности. Можешь шаг ступить, провалиться и трагический будет исход. Вот в чем дело. Тут не просто лишь бы запретить купаться, а ради безопасности людей запрещают им купаться. Вот в Волковыске есть такие красивые бирюзовые карьеры – а сколько там людей погибло…»