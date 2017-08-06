Последняя осень «патриарха»? 37 6.08.2017, 8:36

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Новый декрет №3 готовит белорусский Майдан.

Выдержка – незаменимое качество для политика. Вот только где ее взять, если за спиной – не Оксфорд и поколениями отточенные навыки, а родные «шкловские университеты» да ностальгия по совхозу «Городец».

В общем, Александр Григорьевич не сдержался и выпалил: с 1 октября декрет о «тунеядцах» возвращается. И даже после этого не остановился – наговорил на уголовную статью о нарушении Конституции, потребовав любой ценой заставить работать 300 тысяч человек.

Обновленный декрет №3 разбудит такую массу проблем, что дата 1 октября может стать водоразделом в новейшей истории Беларуси. «В один день станет так, что «вчера» будет уже не вернуть. Удивительно, почему Лукашенко этого не понимает», - заявил в интервью Charter97.org бывший следователь прокуратуры, руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек.

- Правитель Беларуси вновь заговорил о необходимости заставить работать всех поголовно. Как вы оцениваете его заявление о возвращении декрета о «тунеядцах»?.

- И конкретно эти слова, и сам декрет о «тунеядцах» - это грубое нарушение Конституции. Власти не хотят понимать еще и того, что декрет №3 противоречит международным договорам Беларуси. И это дает возможность задействовать для борьбы против него и Международную организацию труда, и международные правозащитные структуры.

Реанимацией этого декрета власти показывают свою политическую слепоту. Система движется к тому же фиаско, к которому она шла два года назад, принимая первоначальную редакцию закона о «тунеядцах». Декрет немного «модернизировали», но все сложности, которые вызовет его вступление в силу, власть не убрала и не уберет.

Выход здесь один: раз и навсегда отменить декрет. В крайнем случае – ввести на него полный мораторий, если наверху уж так мистически боятся слова «отменить».

Даже если после многих «модернизаций» останется небольшая группа людей, которая должна будет платить налог – все равно это будет нарушением прав человека. Этот вопрос будут поднимать на международном уровне политики и правозащитники, а после первых «писем счастья» белорусы начнут возмущаться, писать жалобы, сопротивляться, а затем – выходить на Площадь. По стране прокатится волна стихийных митингов, как это было весной. Только в этот раз может быть еще сильнее, поскольку положение людей значительно ухудшилось.

Я как раз возвращаюсь из поездки в регионы, в Витебскую область. Разговаривал с людьми в Полоцке. Даже в таком относительно большом городе у людей вообще нет работы! Есть один стеклозавод, устроиться на который можно только имея сильную протекцию. Я общался в Полоцк с бывшими офицерами МВД, которые вынуждены были уволиться. Многие из них попадают в «пенсионную ловушку», но главное – они не могут найти работу. И им с 1 октября снова предлагают пойти в «тунеядцы». Понятно, что власть таким образом настроит против себя самые широкие слои населения, в том числе и тех, кто связан с обеспечением порядка.

И это ситуация в Полоцке. А в более мелких городах все еще взрывоопаснее. Из бесед с людьми мне стало понятно: белорусы прекрасно знают, как к ним относится власть, и они ей ничего не заплатят. Более того, они готовы протестовать. Осенью опять будет протест.

Именно поэтому режим решил «нейтрализовать» такого крупного политика и лидера независимых профсоюзов, как Геннадий Федынич. Обыски в офисах профсоюза РЭП в Минске и Белорусского независимого профсоюза в Солигорске – это затаенный страх перед осенними протестами.

- Лукашенко со свойственной ему беспардонностью высказал свою личную позицию по декрету. Но вот его министр труда приоткрыла некоторые положения «доработанного» закона. По словам Ирины Костевич, «тунеядцы» должны платить за медицину и прочие социальные услуги государства. Как это понимать?

- И это тоже – грубейшее нарушение нашей Конституции. Сразу же, в первой статье, там черным по белому говорится: Республика Беларусь – это социальное государство. Государство обязано гарантировать социальную защиту, и мы не должны за нее расплачиваться независимо от того, работаем или нет. Медицина должна обслуживать наших граждан независимо от их рода занятий – это конституционная обязанность государства.

Отказ в медпомощи станет со стороны власти грубейшим проколом и в сфере прав человека, и в области социальной политики. Это будет крайне неосторожный шаг, после которого вернуть все, как «вчера», властям будет практически невозможно.

Мне даже трудно представить, насколько возмутит людей такая гипотетически возможная ситуация: идет неработающий человек, ему стало плохо – и по декрету №3 ему отказали в помощи. Врачи просто обязаны оказывать помощь любому человеку! Думаю, люди просто не будут выходить из поликлиник, требуя соблюдения своих законных прав. И симпатии народа будут на стороне тех неработающих, что протестуют в поликлиниках.

Произойдет то, о чем неоднократно говорили, предупреждая власть: в обществе будет накапливаться недовольство. Люди в регионах уже крайне обозлены отсутствием работы и денег. Если еще и бесплатную медпомощь не будут оказывать – это все, предел. Люди отложат все и начнут собираться на массовый протест, чтобы защитить свои права.

- А как вам идея властей, озвученная той же Ириной Костевич – создать тотальную базу данных с информацией о том, чем занимается каждый белорус?

- Опять же, грубо нарушая Конституцию, власть хочет вторгнуться в нашу личную жизнь. От таких заявлений веет поползновением на нарушение неприкосновенности жилища, тайны переписки, свободы передвижения. Каждый из нас имеет право свободно перемещаться и не отчитываться – где и как он работает или не работает вообще.

Составление тотальных списков – это не только огромная растрата денег. Это то, что может привести к непредсказуемым для власти последствиям. Такое впечатление, что Лукашенко уже не контролирует ситуацию. Неужели он не видит и не понимает: в стране назревает осенний Майдан. И его деятельно «готовит» его администрация и ближайшее окружение.

Новый декрет о «тунеядцах» настолько на слуху сейчас у народа, что 1 октября может стать переломным днем в белорусской истории. Более того, о декрете хорошо знают на международном уровне, в США, в ООН. И всюду его реанимация может привести к бурным последствиям. Все взбудоражены с того самого момента, как было сделано заявление о возвращении декрета №3.

Логики в действиях властей нет. В обществе и так неспокойно. Люди узнают на улицах правозащитников, лидеров оппозиции, здороваются, останавливаются, рассказывают о своем недовольстве, о критической жизненной ситуации. Пусть высшие госчиновники поездят в общественном транспорте, в пригородных автобусах – они узнают много интересного о себе и о Лукашенко. Может, поймут, что они просто готовят народный Майдан этим декретом.