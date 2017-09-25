Кто, зачем и как ищет пропавшего Максима Мархалюка в Беловежской пуще 11 25.09.2017, 16:30

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Фото: tut.by

Девятый день поисков 10-летнего ребенка в Беловежской пуще пока не принес ни плохих, ни хороших новостей.

CityDog.by поговорил с теми, кто сейчас пытается найти парнишку.

16 сентября 10-летний житель деревни Новый Двор Свислочского района Гродненской области Максим Мархалюк пошел гулять с друзьями. Детвора носилась возле дома, но в какой-то момент Максим решил пойти насобирать грибов. Ни приятелей, ни родителей это не насторожило, потому что деревня находится в двух шагах от Беловежской пущи, считай, вся жизнь проходит в лесу, в котором местные чувствуют себя как рыба в воде. Но мальчик не вернулся вечером домой. Родители забили тревогу и обратились в милицию.

Несколько тысяч человек ищут Максима в Беловежской пуще девятый день.

«Сейчас даже не знаем, за что зацепиться»

У Кирилла охрипший голос, говорит «сорвал два дня назад». Слышно, как на другой стороне провода всегда звонит телефон. Сегодня он координатор от отряда «Ангел» и руководит 60 волонтерами.

Кирилл работает водителем и специалистом по слаботочным сетям, обслуживает рекламу в автобусах. В поисково-спасательном отряде «Ангел» минчанин уже пять лет, поэтому отпросился с работы и четыре дня назад приехал в деревню Новый Двор.

– На данную минуту приехало около 60 человек. Они отрабатывают квадраты, которые я перед ними поставил, – рассказывает Кирилл. – Задача моих групп на сегодня: во-первых, найти Максима, во-вторых, прочесать местность так, чтобы там даже пуговицы никто не потерял.

Наши группы отрабатывают квадраты настолько тщательно для того, чтобы найти подтверждения присутствия человека, которого мы ищем. Если человек потерял там пуговицу, пачку сигарет, обертку от конфеты, задача моих поисковых групп мне об этом сообщить, – говорит Кирилл.

Кирилл буквально чеканит ответы: за 8 суток поисков в разных медиа не раз попадала неправильная информации. На выходных в Беловежской пуще было более 2000 человек, и Кирилл лично водил группы по заданным квадратам.

– На данный момент точно подтвержденной информации, что мальчик здесь был, нет. Отрабатывается много следов, действительно много вещей найдены. Некоторые находки мы отработали сами (у нас есть поисковые собаки), некоторые передали в МВД, – рассказывает Кирилл.

Это все результаты поисков за 8 дней. Вчера штаб отряда «Ангел» снялся. Кирилл пока остался за «главного». Он объясняет, что раньше никогда не сталкивался с подобными случаями.

– Слишком долго ребенок находится в лесу. Раньше, когда такая информация поступала в «Ангел», у нас были срочные сборы, и за двое суток пропавшего находили. Сейчас даже не знаем, за что зацепиться.

Какая площадь уже отработана?

Волонтеры «Ангела» и сотрудники силовых структур все время говорят «отработать квадрат». Это значит, что местность разбивается на сектора, которые должна прочесать поисковая группа. У администратора по работе со СМИ отряда «Ангел» Юлия Ковган на момент разговора с журналистами точной цифры об обследованной территории не было.

– Не все волонтеры прислали треки с навигаторов, чтобы мы смогли сказать, какая площадь была закрыта. Но мы начинали с нулевой отметки, то есть от дома мальчика и места, где он играл. Наверное, в радиусе 35 км – это точно, – говорит Юлия.

Причем некоторые квадраты поисковые группы проверяли повторно, так как в начале в штабе было мало координаторов, а добровольцы были неопытные.

Кто еще ищет мальчика?

Родители и старший брат Максима Мархалюка тоже прочесывают лес с первого дня. Начальник отделения информации и общественных связей Гродненского облисполкома Евгений Дудко рассказал, что семья «характеризуется положительно»: «Версия, мол, поругались, ребенок ушел из дома – даже не отрабатывалась».

В Гродненском областном управлении МЧС сообщили, что к 9 утра 25 сентября в поисках участвует 61 спасатель из Гродно и их 15 коллег из Бреста, а еще вертолет и три психолога МЧС.

Пресс-секретарь Гродненского МЧС отметила, что многие спасатели работают «в свободное от службы время: сменились – едут на помощь».

На выходных правоохранители еще раз обошли все дома в деревне, проверили чердаки и колодцы. Сотрудники ЖКХ проверили канализационные люки, чтобы исключить возможность попадания туда ребенка, – пишет сайт гродненской милиции.

Почему в случае с Максимом такой резонанс?

И в МЧС, и «Ангеле» все в один голос говорят о нетипичности происшествия. Действительно, и взрослые, и дети часто пропадают в лесу, но раньше их находили за пару дней.

– На поиски детей всегда собирается много людей. Например, в районе Минской области пропавших всегда ищут 50–70 человек из Минска плюс жители окрестностей, – рассказала Юлия Ковган.