Луканомика подсела на стакан 10 25.10.2018, 9:19

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Карикатура: cartoon.kulichki.ru

Власти проигрывают борьбу по всем фронтам.

На совещании по вопросам ликеро-водочной отрасли в Беларуси Лукашенко заговорил об усилении алкогольной монополии, назвав алкоголь «серьезным подспорьем». Помимо этого, в течение двух лет в стране появится 2,5 тысячи точек по продаже сигарет, 500 ларьков откроют только в Минске.

Ситуацию сайту Charter97.org комментирует известный экономист Лев Марголин:

- Да, власти делают деньги на здоровье белорусов, потому что и алкоголь, и табак - подакцизные товары, а акцизы - это прямые поступления в бюджет. Причем, самые легко собираемые, потому что государство просто продает акцизные марки и денежки прямым потоком текут в бюджет. И здесь уже нет места заботе про здоровье граждан или еще каким-то высоким соображениям.

В этой ситуации единственное, о чем беспокоится Лукашенко - чтобы никто не смог залезть в его карман. Именно этим объясняется его высказывание на счет усиления монополии. Видимо, есть какая-то информация, что часть алкогольного рынка занята, возможно, какой-то левой продукцией из России, которая поступает в нашу страну через открытую границу. А там что-то, а фальсифицировать водку научились давно.

Отмечу, что отсюда и заявления некоторых приближенных к Лукашенко лиц о том, что нужно выровнять цену на водку. То есть, чтобы не было откровенно дешевой, которая перетягивает на себя алкогольный рынок. В общем, забота у властней только одна - наполнение для себя казны, а все остальное отступает на второй план.

- Развитые страны отказались от практики пополнения бюджета за счет акциз. Почему же белорусские власти используют архаичные методы?

- Дело в том, что в развитых странах давно поняли, что на один заработанный рубль от алкоголя или табака приходится тратить гораздо больше средств на здоровье нации и так далее. Там просто умеют заглядывать в будущее. Кроме того, в развитых странах есть гражданское общество, которое просто не позволит государству таким циничным способом зарабатывать деньги.

У нас же ситуация иная, поэтому противостоять алкогольному лобби на наших условиях практически невозможно.

- Лукашенко любит говорить про пользу спорта и здоровый образ жизни, в стране за огромные деньги строятся ледовые дворцы, и в это же время делает ставка на продажу алкоголя и табака?

- Это обыкновенное двуличие. Лукашенко в принципе плевать. Он одной рукой ратует за трезвость и строит спортивные сооружения, а второй - сам же и спаивает население.

В общем, это его типичная политика: говорит одно, а на деле получается совсем другое.

- К чему может привести подобная политика властей относительно алкоголя и табака?

- Если сравнить уровень зарплат и цен на алкоголь сейчас и в советские времена, то окажется, что алкоголь сейчас дешевле, чем был тогда. Если сейчас бутылка водки стоит 6-7 рублей при средней зарплате в 600 рублей, то люди постарше помнят, что при той же цене водки в советские времена зарплата была 200 рублей.

То есть, сейчас белорус может купить значительно больше водки, чем мог купить в прежние времена. Государство видимо решило, что лучше брать количеством, а не ставкой акциза.

Еще отмечу, если сильно задрать акцизы, то придется снова начинать массовую борьбу с самогоноварением. Самогон, к сожалению чиновников, акцизами не облагается. На сегодняшний момент людям нет большого смысла заниматься самогоноварением, потому что алкоголь дешевый и доступный. Если же этого не будет, то особенно в сельской местности многие вернуться к этой практике.

- Получается, правительство подселo не только на «нефтяную иглу», но и, можно сказать, на стакан?

- Знаете, в условиях, когда экономика нереформирована, буксует с каждым годом все больше и больше, отстает даже от российской экономики, теряет свои позиции на рынке, то остается не так много «игл», которые могут подпитывать действующую власть: нефтяная и газовая, калийная, молочная и алкоголь с табаком. Вот основные источники поступления в бюджет.

Все остальное, чем мы когда-то гордились, например, машиностроение, к сожалению, уже давно проигрывает конкурентную борьбу.