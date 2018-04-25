Андрей Санников: ООН подтвердила право белорусов на мирный протест 25.04.2018, 14:08

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Андрей Санников

Режим Лукашенко нелегитимен.

Комитет ООН по правам человека принял официальное решение о том, что власти Беларуси нарушили права экс-кандидата в президенты на выборах 2010 года Андрея Санникова, и потребовал снятия судимости с политика.

Лидер кампании «Европейская Беларусь» прокомментировал сайту Charter97.org полученный от ООН ответ на его жалобу, поданную в 2012 году:

- Хочу начать с того, что в Беларуси нет правосудия. Если бы оно существовало, то после вчерашнего выступления Лукашенко его вывели бы в наручниках из Овального зала, поскольку он признался, что является заказчиком убийств.

Но в Беларуси нет независимой судебной системы, она встроена в преступную группировку, которая находится у власти. Поэтому важно добиваться правосудия и оценки в международных инстанциях. В связи с этим я обратился с жалобой в Комитет ООН по правам человека и получил соответствующее решение.

- Как вы оцениваете полученный из международной инстанции ответ?

- Я оцениваю это решение положительно. Еще находясь в зонах (после незаконного ареста в 2010 году – ред.), я советовал людям, которые обращались ко мне за помощью, направлять жалобы в Комитет ООН по правам человека и добиваться справедливости. И даже помогал некоторым составлять их текст.

Безотносительно своей ситуации, хочу сказать: ответ ООН – это очень важный документ, поскольку в нем дается оценка правомерности действий кандидатов в президенты по отстаиванию своих принципов и реализации своего права на свободу слова, мнений и собраний. И если создается прецедент, то те, кто был 19 декабря 2010 года на Площади и пострадал от действий карательных органов Лукашенко, был арестован, избит, смогут использовать этот ответ ООН для защиты своих прав.

Поэтому полученный по моему обращению ответ Комитета ООН имеет большое значение как прецедент.

Хочу обратить внимание, что в полученном ответе содержится оценка не только неправомерности действий властей, но и подтверждается то, о чем мы говорили накануне 19 декабря и после 19 декабря: власть Лукашенко нелегитимна, результаты «выборов» и «референдумов» фальсифицируются, права и свободы людей в Беларуси ущемляются.

Таким образом, ООН подтвердила, что 19 декабря 2010 года Лукашенко продолжил насильно удерживать власть в Беларуси. Международный орган подтвердил правоту оппозиции, которая говорила, что законным способом диктатор не может удерживать власть и он должен уйти в отставку.

Хочу отметить еще один момент. Основное «обвинение» мне было выдвинуто как якобы «организатору массовых беспорядков». Этот случай был подробно изучен в Комитете ООН по правам человека и все аргументы, которые приводили власти – были предупреждения участникам митинга и шествия, не было заявок на его проведение – были приведены и в ответе ООН. И тем не менее, Комитет встал на сторону организаторов мирной акции протеста и осудил власть за ее подавление.

Мы все время говорим, что граждане Беларуси имеют право на мирный протест и оно гарантировано международными соглашениями, в которых участвует Республика Беларусь. Комитет ООН подтвердил, что это право является законным и легальным.

- В Комитете по правам человека ООН сейчас зарегистрированы 248 жалоб от граждан Беларуси на нарушение их прав. Как это может быть использовано в дальнейшем, в демократической Беларуси?

- Безусловно, правительство демократической Беларуси будет прислушиваться к рекомендациям ООН и международных органов.

- Какие шаги вы намерены предпринять в дальнейшем?

- Пока надо подробнее изучить этот документ, а уже потом – наметить план дальнейших действий.