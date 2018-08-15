Юрий Хащеватский: Мы наблюдаем кризисные симптомы у Лукашенко 17 15.08.2018, 8:47

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ЮРИЙ ХАЩЕВАТСКИЙ

ФОТО: CHARTER97.ORG

Диктатор злится на свою немощь.

Вчера на совещании по комплексному развитию Оршанского района Лукашенко заявил, что заменит на этой неделе все правительство. Причиной диктатор назвал «пофигическое отношение к его поручениям». Лукашенко уже потребовал внести ему предложения по новым министрам промышленности и строительства.

Накануне Лукашенко побывал с проверкой на предприятиях Оршанского района и остался крайне недоволен увиденным. Диктатор бурно реагировал на такие частные детали, как неотремонтированная крыша, неправильно положенный асфальт или беспорядок на рабочем месте. Это он посчитал основанием для того, чтобы пригрозить министру промышленности Виталию Вовку тюрьмой.

Является ли подобная реакция адекватной уровню увиденных «проблем»? Достаточный ли это повод для отставки всего кабинета министров?

На вопросы Charter97.org отвечает известный белорусский режиссер Юрий Хащеватский:

- Александр Григорьевич, как всегда, неправ. Если он сегодня наконец-то увидел, что где-то поехала крыша, то нормальные люди знают: крыша поехала почти 25 лет назад. И начался этот «съезд» крыши в стране как раз с прихода к власти главного человека, у которого она и «поехала». Так что, как говорится, нечего на зеркало пенять.

Если едет самая административно значимая крыша – значит, поедут и остальные. Лукашенко пригрозил сменить правительство – и что это даст? Будет следующее правительство, у которого точно так же «поехала крыша». Потому что нормальных людей он не поставит: они ведь начнут требовать тех реформ, которые действительно нужны стране. И прежде всего – возвращения к работающим демократическим институтам.

Поэтому зачем Лукашенко удивляться, что где-то в Оршанском районе что-то не так с отдельно взятой крышей? Оно и будет не так. Вся страна сегодня так сконструирована, чтобы крыша протекала. И такой ее сделал сам Лукашенко.

- Что на самом деле может означать столь истеричная реакция Лукашенко на результаты его «инспекции»?

- Я берегу свою психику и телевизор не смотрю – ни белорусский, ни российский. Поэтому я могу довольно четко представить себе, что происходит в действительности.

А происходит следующее: это все – судорожные движения Лукашенко. Все эти крики и угрозы призваны убедить народ и самого диктатора в том, что все тот же «неукротимый правитель» находится в полном здравии и при силах – чтобы продолжать свое правление до самой конечной фазы жизни любого человека.

Вот поэтому Лукашенко и злится. Злится на то, что стареет. Злится на собственную немощь. На то, что ничего не получилось. На то, что вокруг него – сплошные коррупционеры. Забывая о том, что все это заложено в его собственной ментальности, которая передается всей его «вертикали»: если он тащит из народного бюджета на все свои резиденции, «Боинги» и «Майбахи», то и подчиненные будут это делать.

Лукашенко «борется» с самим собой. И это – естественная борьба для пожилого мужчины. Ведь у него уже кризис седьмого десятка лет. Это многие проходили, но мало у кого была такая «горячка». Ведь и счета за содеянное за жизнь далеко на каждому выставляются в такой тяжелой форме, как Лукашенко.

Естественно, ему надо как можно больше кричать на всех и топать ногами. Но есть одна символическая деталь, которая и печалит и радует одновременно.

Печалит то, что он на своем жизненном пути уже начал искоренять «коррупцию» даже среди патологоанатомов. Значит, он уже предчувствует завершение своей земной жизни и пытается «навести порядок» в том учреждении, куда собирается попасть. Это, с одной стороны, печалит, потому что напоминает нам о том, что в итоге ждет каждого из нас.

Но это и радует. Ведь, с окончанием жизни одного человека, скоро, в обозримом будущем, закончится и вся эта начатая в 1994 году «эпопея».

- О каких еще важных «симптомах» может говорить совещание по результатам поездки в Оршанский район?

- Мы увидели очень важный симптом. Это – судороги. Это судорожное поведение. О том, симптомом чего оно является, в свое время сказал доктор Щигельский. А теперь это мозаичное поведение вошло в хроническую стадию.

Я не специалист, но, видимо, мы наблюдаем один из последних, кризисных симптомов у Лукашенко. Мы наблюдаем судороги.

Сначала были разговоры про инсульт – и в результате мы на публике видим судороги. Будем смотреть дальше.

- Смотреть – с оптимизмом?

- Всем, кто любит жизнь и любит ее наблюдать, это, конечно, не может не понравиться. Потому что мы живем в очень интересное время. Скучать нам некогда: все время вокруг происходят веселые события – примерно, как в цирке.

Клоуны все те же, шутки у них – все те же. Но по мере того, как они стареют и пытаются повторить один и тот же трюк, становится все смешнее и смешнее.

Знаете, в кино есть такой эффект повтора. Представьте себе фильм, в котором человек идет и наступает на грабли. В первый раз – так себе: ну наступил кто-то на грабли. В следующий раз он идет по той же тропинке и на том же месте наступает на грабли, которые дают ему по голове. Уже кто-то может улыбнуться. А если это покажут бесчисленное количество раз – начнется дикий хохот. Я знаю это, как режиссер.

Так что я бы говорил не об оптимизме, а о хорошей клоунаде, которая разворачивается вокруг меня. Я ее смотрю с интересом и юмором – как любой человек, который любит жизнь. Потому что это действительно смешно.