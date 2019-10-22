Чем отличается мозг богатых и бедных 5 22.10.2019, 8:57

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И как это изменить в свою пользу.

Ученые считают, что если отсканировать мозг людей разного достатка, то можно обнаружить отличия – причем чисто биологические, пишет kyky.org.

«Бедный» мозг не любит рисковать

Начнем с того, что многие миллионеры оказались в списке Forbes благодаря рискам (обдуманным или нет – это другой вопрос). Если перейти на уровень биологии, окажется, что их поведение предопределено химическим коктейлем. В его состав входят высокий тестостерон, нормальный уровень дегидроэпиандростерона — гормона, который стимулирует синтез половых и стероидных гормонов, а значит отвечает за либидо, запасы адреналина и ацетилхолина, которые отвечают за движения. Правильные пропорции всего этого обеспечивают стабильность организма и готовность рисковать и чувствовать здоровую тревогу, а не панический страх облажаться.

Хорошая новость: такой комбинации можно достичь с помощью витаминов, уколов и постоянного мониторинга био-показателей. Но если в детстве человек жил в бедности, скорее всего ему придется приложить намного больше усилий, чтобы выровнять все до предписанных норм.

Фото: Стивен Лесли

Ученые из Северо-западного университета штата Иллинойс провели исследование. В нем приняло участие 103 респондента в возрасте от 25 до 40 лет, которые родились в семье с низким либо высоким достатком. Их проинтервьюировали и взяли анализы крови. Результаты показали, что низкий социальный статус семьи оставил биологический след в виде заниженного уровня кортизола у участников, которые первые провели детство в не очень хороших условиях. Стресс, который переживал ребенок, мог привести к закрытию рецепторов кортизола — и дальше этот гормон вырабатывался в гораздо меньших количествах. Так программируется защитный фенотип: человек учится игнорировать болезненные ситуации, предпочитая не чувствовать «негативные» эмоции вовсе.

Пока исследователи не называют точных причин феномена низкого кортизола. Но ключевыми факторами называют пренебрежительное отношение, эмоциональное и физическое насилие и разные лишения по жизни.

«Бедный мозг» больше склонен к депрессии

Малообеспеченное население не только чаще подвержено хроническим заболеваниям (из-за низкого кортизола), но и оказывается менее целеустремленным по жизни. «Бедные» люди рассматривают цель как нечто сопряженное с риском, который прочно ассоциируется со стрессом. Это подтверждает работа нейрогенетиков из Университета Дьюка, в которой они выявили: у респондентов из неблагополучных семей повышена активность миндалевидного тела. Оно участвует в реакциях на стрессы и увеличивает возможность развития депрессии или тревожного расстройства.

К таким же выводам пришли исследователи из Мичиганского университета. Они «завербовали» 52 человека в возрасте 23–25 лет, которые провели детство в бедности, и предложили оценить эмоции людей на фото. Так они обнаружили повышенную активность миндалевидного тела на эмоции, выражающие угрозу. Ученые сделали вывод, что люди с бэкграундом низших слоев общества больше внимания уделяют сканированию мира на негативные маркеры, чем на позитивные. Более того, их область префронтальной коры, которая помогает тормозить бурные эмоции типа гнева, менее активна, чем у богатых. Это значит, что эмоционально они менее стабильны.

Еще одно подтверждение большей склонности к депрессиям и психическим расстройствам у бедных слоев — анализ 115 работ на эту тему исследователей из Кейптауна. Они показали: 80% исследований говорят, что у людей с низким достатком психические заболевания встречаются чаще и они более затяжные. Получается замкнутый круг – люди из низших социальных уровней страдают депрессией, не могут вылечиться и поэтому остаются на том же уровне. И из-за этого продолжают страдать.

«Богатый» мозг тоже депрессивный, но по другой причине

Конечно, более состоятельные люди подвержены не меньшему риску заболеть депрессией или подхватить тревогу, перерастающую в панические атаки. У богатых психотерапевты могут диагностировать «денежные расстройства». К ним относят слишком большие траты, скряжничество, серийные займы, финансовая неверность партнеру, трудоголизм, накопительство и даже финансовый инцест (это когда человек забирает все права на сбережения родственников, чтобы иметь тотальный контроль над ними). Прибавьте туда еще много стыда и вины по темам бедности и богатства.

В Америке есть организация Onsite, которая занимается психологической помощью людям с подобными проблемами. Их программа, нацеленная на лечение «денежных расстройствам», стоит 2650 долларов. В эту сумму входят шесть дней групповой терапии на природе и личные финансовые консультации. До какой ручки должен дойти жадный человек, чтобы раскошелиться на три тысячи ради убийства собственной жадности?

Фото: Уильям Кляйн

В русскоязычном поле тоже есть специалисты, которые помогают с финансово-психологическими вопросами. Их называют финансовыми терапевтами или консультантами. В их задачи входит реанимация семейного бюджета, составление финплана и планирование выгодных инвестиций. Конечно, их услуги стоят в десять раз меньше, чем ретрит в Onsite. Например, в Беларуси средняя цена за первичную консультацию – 40 долларов.

«Богатый» мозг более эгоистичный

Есть убеждение, что богатые думают только о себе и своем банковском счете. Возможно, они участвуют в благотворительных балах, но когда дело касается помощи «за просто так», всегда на пороге измеряют, хватит ли им ресурсов. Психологи из Стэнфорда захотели проверить эту теорию и провели эксперимент с детьми из разных социо-экономических страт. Они дали им по 20 монет и предложили поделиться с больными ребятами. Наблюдения показали, что дети из бедных семей проявили больше эмпатии и чаще делились с другими, чем их сверстники с более высоким экономическим статусом. Чем выше был «уровень» ребенка, тем меньше он отдавал монет. Плюс на протяжении всего исследования ученые снимали био-показатели участников – так обнаружили повышенный тонус парасимпатической нервной системы у детей из низших слоев общества, которая отвечает за альтруизм и готовность жертвовать чем-то ради других. У детей из богатых семей такой биологической «щедрости» замечено не было.

Профессор Калифорнийского университета Дахер Келтнер тоже согласен с этим утверждением. Он записал видео-интервью с разными группами людей и заметил, что богатые чаще отвлекались на свой смартфон, что-то рисовали на бумаге и избегали зрительного контакта во время разговора с ним. А вот более бедные чаще смотрели ему в глаза и показывали свою заинтересованность в диалоге. В еще одном эксперименте Келтнер показывал «бедным» и «богатым» фотографии голодающих африканских детей и с помощью датчиков снимал реакции блуждающего нерва, который помогает мозгу улавливать эмоциональные образы. Улюдей с низким достатком активации были заметно сильнее.

Еще одним доказательством большей черствости богатых стало исследование Михаэля Варнума и Криса Блейса из Университета Аризоны. Они измерили у двух социо-экономических групп активность зеркальных нейронов. Есть два типа таких нейронов: одни включают двигательную систему – и мы машем рукой, когда наш друг вдалеке – вторые отвечают за эмпатию – благодаря им мы можем чувствовать горе нашего друга. Оказалось, что у бедных зеркальные нейроны реагируют сильнее, чем у богатых. Интересно, насколько быстро «бедные» выключат свои жертвенность, понимание и сочувствие, если выиграют миллион долларов в лотерею?

«Бедный» мозг меньше по размеру

Вы точно слышали о том, что мозг женщины меньше мужского, а мозг афроамериканца меньше мозга европейца. Расизм и сексизм долгое время формировали предубеждения ученых. Но затем исследователи пришли к выводу, что мозг отражает не пол и расу, а образ жизни человека. К этому относится и экономическое положение.

Совместное исследование нейробиологов из Массачусетского технологического института и Гарвардского университета изучали визуализации мозга почти 1100 человек в возрасте от 3 до 20 лет. Они обнаружили: площадь поверхности коры головного мозга была разной у детей из разных социо-экономических страт. Часть мозга, которая отвечает за речь, память, пространственное мышление и анализ у детей, чьи родители зарабатывали меньше 25 000 долларов в год, была на 6% меньше, чем у тех, чей семейный доход был 150 000 долларов или больше. Эти данные также коррелировали с результатами по различным тестам, оценивающим когнитивные способности: чем беднее семья, тем ниже была оценка.

Фото: Стивен Лесли

Одна из ученых, проводивших это исследование, Кимберли Нобла выдвигает две гипотезы о таких различиях. Первая — бедные семьи не обеспечивают своих детей развивающими материалами, качественным питанием, и у них нет доступа к хорошей медицине. Вторая — образ жизни малообеспеченных семей коррелирует с повышенным уровнем стресса, который, как мы уже выяснили, сказывается на физическом состоянии ребенка. Он влияет на его дальнейшую жизнь куда больше, чем может показаться, когда мы говорим «все проблемы родом из детства».

А Джеймс Томпсон, психолог из Университетского колледжа Лондона, называет и третью версию – генетическую. Он утверждает, что люди из низших слоев общества, которые женятся на людях с тем же социо-экономичсеким бэкграундом, производят на свет детей, у которых меньше возможностей. И это не только вопрос социального окружения, но и генетика — Томпсон указывает на упущение Нобл и ее коллег генетического компонента интеллекта.

«Богатый» мозг получает больше дофамина

Грубо говоря: чем больше секса в вашей жизни, тем богаче вы будете. Это не пророчество Ванги, а научный факт. Старший преподаватель экономики в Кембридже Ник Дрейдакис обнаружил, что у тех, кто занимается сексом не менее четырех раз в неделю, зарплата на 5% больше, чем у тех, кто не так активен. А те, кто взял целибат или не занимается сексом по другой причине, зарабатывают на 3% меньше, чем коллеги с большими аппетитами. Дрейдакис поясняет: повышение сексуальной активности может привести к повышению самооценки, уверенности, позитивного настроения и увеличению энергии для более продуктивной и эффективной работы.

Как профессиональная сфера может влиять на личную жизнь, так и наоборот. Поэтому самые радикальные «мужчины, идущие своим путем» (движение мужчин, которое против матриархата и женских требований), должны бы знать результаты работы экономиста и хотя бы раз в неделю отвлекаться от сублимации в грозные посты против женщин.

«Бедный» мозг не видит на шаг вперед

Быстрые займы — медвежья услуга для «бедного» мозга. Он фокусируется на сиюминутной проблеме, решает ее, но последствия могут оказаться тяжелее, чем ситуация в самом начале. Например, он подсядет на кредитную иглу.

Малоимущие люди, решая финансовые трудности, испытывают сильнейшее когнитивное напряжение и стресс, которые не дают сконцентрироваться на долгосрочных целях. К такому заключению пришла группа ученых из Гарварда. Они провели эксперимент, в котором нужно было играть в настольную игру. Людям с существенно меньшим доходом разрешили одалживать ходы — они пользовались этой возможностью, не думая, что им придется вернуть долг. Плюс с полученным дополнительным ходом они играли не так хорошо, как до него. Из этого исследователи сделали вывод — решения, которые принимают люди с ограниченными ресурсами, могут быть крайне недальновидными.

Как заставить свой мозг стать «богатым»

Из любой закономерности всегда есть исключения. Абрамович, Опра Уинфри, Ральф Лорен — все они родились и выросли в бедности, но «выбились в люди». И именно поэтому мы знаем их имена — это погрешность в уравнении. С другой стороны, эти личности становятся ролевыми моделями для тех, кто находится в схожем их стартовой точке положении. В таком случае создание себе кумира может стать полезной практикой – особенно, если это заставит поменять окружение и мышление и подняться со дна.

Исследователи, которые показали, что поверхность коры головного мозга у «бедных» детей меньше, чем у богатых, уточнили, что эти различия не носят вечный характер. Мозг пластичен, так что может меняться с течением времени, поступающей в него информацией и опытом. И «бедный» ребенок может стать «богатым». То же касается и «бедного» взрослого. А начать можно с трансформации ментальных установок.

Одна из основных мыслей, структурирующих «бедный» мозг, звучит так: «Я не могу это сделать» или «Я не могу себе этого позволить». За такими фразами следует цепочка из причин «почему». Если вы смеетесь над аутотренингами в стиле «я самая привлекательная и обаятельная», по сути, мысли о том, что что-то является непозволительной роскошью или какая-то задача слишком трудна — это тот же аутотренинг. Получается, человек с таким мышлением не впускает в свою жизнь даже минимальный «риск», который приведет к изменениям.

Фото: Уильям Кляйн

Думать таким образом — вредная привычка. А любая привычка формируется по формуле, которую вывел Чарльз Дахигг в своей книге «Сила привычки». Все начинается с «сигнала»: например, вы видите красивую машину, о которой мечтали с детства. И сразу же начинаете думать, то есть происходит привычное «действие»: «Какая крутая тачка! Но я не никогда не смогу ее себе купить!» Далее вы получаете «награду». Если бы это была привычка есть сладкое, то наградой было бы наслаждение от сахара и приподнятое настроение.

Но в случае с мыслью «я не могу» награда не очевидна. Думая так, человек не предпринимает никаких действий – а значит не рискует – а значит не стрессует. Он остается в спокойном состоянии — это и есть его приз.

Дахигг предлагает разорвать порочный круг любым из трех способов. Либо перестать видеть красивую машину на улице (что маловероятно). Либо отследить мысль и перестать ее думать, то есть заметить и пресечь. Либо, подумав типичную мысль, не получить награду — совершить какое-то действие по направлению к получению машины, например, поискать на сайтах ее б/у вариант. Это лишь пример, который показывает: менять мышление можно даже с ограниченными ресурсами. На это не обязательно тратить деньги – только время и внимание. Но такие инвестиции окупятся, нейробиологи подтверждают.