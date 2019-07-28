закрыть
28 июля 2019, воскресенье, 12:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Правительство оставило белорусов без отпуска

16
  • 28.07.2019, 9:00
  • 6,745

На самый скромный отдых белорусская семья вынуждена копить годами.

В августе белорусов ждет несколько изменений. Например, с 1 августа бюджет прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения составит 230,91 рубля ($114).

Как подсчитали авторы проекта «Кошт урада», семья белорусов из четырех человек будет копить на скромный отдых в Турции (около 300 долларов на человека) 10,5 лет. Такой расчет сделан на основе заложенной в БПМ суммы на культурно-просветительные мероприятия — 4,8 рубля в месяц на человека.

Прокомментировать сложившуюся ситуацию сайт Charter97.org попросил экономиста Льва Марголина.

- Лев Федорович, расскажите подробнее, как рассчитывается бюджет прожиточного минимума и на что влияет его изменение?

- Бюджет прожиточного минимума в нашей стране цифра условная. В теории он рассчитывается исходя из минимальных потребностей конкретных групп людей: детей, взрослых и пожилых. То есть, исходя из того, сколько этим группам минимально требуется на жизнь.

Сложно судить, насколько 230 рублей реальная цифра. Думаю, это каждый должен опробовать на себе. Вроде бы кто-то даже пытался прожить на этот бюджет, но, насколько я помню, не получилось.

Дело в том, что на БПМ давят с двух сторон. В сторону увеличения на него давит рост цен на товары и услуги, а вниз тянут возможности бюджета. Ведь из бюджета прожиточного минимума рассчитываются многие вещи, в том числе, пенсии по инвалидности, пособия и так далее.

Естественно, что если повысится БПМ, то, соответственно, придется повышать и связанные с ним выплаты, а это, к сожалению недоступно, для теперешнего бюджета.

Здесь хочется вспомнить наше пособие по безработице. В теории оно должно давать возможность человеку, который временно потерял работу, прожить, пройти этот сложный период в жизни. В нашей «социально ориентированной» стране мы ничего общего с этим не имеем, так как пособие составляет 28 рублей (14 долларов).

В общем, в нашей стране эти цифры в значительной степени носят условных характер. Власти мыслят так: «везде рассчитывают, а мы чем хуже».

- Вы вспомнили мизерное пособие по безработице, а вот, например, с 1 августа власти установили БПМ для пенсионеров в 176,75 рублей (87 долларов). Что эта сумма говорит об отношении властей к пенсионерам?

- Видите, по мнению властей, пенсионерам нужно меньше, чем всем остальным. Наверное, предполагается, что работающий человек ходит на работу и изнашивает больше обуви, а пенсионер должен сидеть дома и отказывать себе во всем. Наши пенсионеры, в отличие от своих западных собратьев, не путешествуют по миру.

- Люди из правительства, которые «рассчитывают» эти суммы, выйдя на пенсию или потеряв работу, смогли бы выжить на эти деньги?

- Безусловно нет. Вообще БПМ рассчитывается не столько исходя из реальных потребностей человека, сколько исходя из возможностей государства каким-то образом этот бюджет обеспечивать.

Печально, но на фоне бюджета прожиточного минимума для пенсионеров в 88 долларов, пенсия в 150 долларов кажется уже роскошью...

- На отдых правительство заложило в БПМ на человека - 4.8 рубля в месяц. Как подсчитали авторы проекта «Кошт урада», семья белорусов из четырех человек будет копить на скромный отдых в Турции 10,5 лет. Что это говорит о ситуации в стране?

- Проект «Кошт урада» и правительство к отдыху относятся по-разному. В проекте участвуют молодые ребята и они представляют себе отдых, как возможность съездить в Турцию, погреться на пляже, покупаться в море. Правительство же считает, что отдых для белорусов — это возможность раз в месяц сходить в кино или музей. По их мнению, этого вполне достаточно и нечего ездить по морям. На дачу надо ездить и выращивать огурцы с помидорами.

Правительство даже не задумывается, что остальным нужно тоже отдыхать полноценно.

- Согласно статистике, в соседней Польше БМП для человека до 60 лет составляет около 300 долларов...

- Предполагаю, что в Польше при расчетах действительно исходят из того, чтобы человек на эти деньги если не роскошествовал, то мог существовать. В Польше возможности бюджета больше, потому что даже валовый внутренний продукт на человека намного выше, чем в Беларуси. В общем, возможности двух соседних стран несопоставимы. Про развитые страны даже говорить не стоит, там цифры еще больше.

- Как вы считаете, что нам нужно делать, чтобы приблизиться, если не к цифрам развитых стран, то хотя бы к данным соседей?

- Надо перестать стагнировать и начать развиваться. Пока мы не начнем развиваться и что-то менять, до тех пор у нас и зарплаты, и пенсии будут вот такого уровня.

Мы уже второй десяток лет добиваемся средней заработной платы в 500 долларов. Стоит отметить, что в этом случае средняя пенсия должна составлять 40 процентов от зарплаты, то есть - 200 долларов.

Но и та, и другая цифра убогие! Тем не менее мы уже второй десяток лет за них боремся. Кажется, что вот-вот догнали их и власти ставят новые заоблачные цели, но опять откатываемся назад и оказывается, что даже 500 долларов нам неподвластны.

Повторюсь, пока страна не начнет развиваться, пока не пойдут внешние и внутренние инвестиции, пока люди будут бояться вкладывать деньги, до тех пор мы будем с вами обсуждать, что можно себе позволить на 113 долларов.


популярное за неделю

Мнение

Служить Родине или служить режиму?
Служить Родине или служить режиму? Валерий Карбалевич
Да, власть сменится не на выборах
Да, власть сменится не на выборах Александр Скобов
Все те же бонзы из сериала «Чернобыль» сидят в начальственных креслах Беларуси
Все те же бонзы из сериала «Чернобыль» сидят в начальственных креслах Беларуси Дмитрий Растаев
База данных для Нюрнберга
База данных для Нюрнберга Ирина Халип