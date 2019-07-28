Правительство оставило белорусов без отпуска 16 28.07.2019, 9:00

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На самый скромный отдых белорусская семья вынуждена копить годами.

В августе белорусов ждет несколько изменений. Например, с 1 августа бюджет прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения составит 230,91 рубля ($114).

Как подсчитали авторы проекта «Кошт урада», семья белорусов из четырех человек будет копить на скромный отдых в Турции (около 300 долларов на человека) 10,5 лет. Такой расчет сделан на основе заложенной в БПМ суммы на культурно-просветительные мероприятия — 4,8 рубля в месяц на человека.

Прокомментировать сложившуюся ситуацию сайт Charter97.org попросил экономиста Льва Марголина.

- Лев Федорович, расскажите подробнее, как рассчитывается бюджет прожиточного минимума и на что влияет его изменение?

- Бюджет прожиточного минимума в нашей стране цифра условная. В теории он рассчитывается исходя из минимальных потребностей конкретных групп людей: детей, взрослых и пожилых. То есть, исходя из того, сколько этим группам минимально требуется на жизнь.

Сложно судить, насколько 230 рублей реальная цифра. Думаю, это каждый должен опробовать на себе. Вроде бы кто-то даже пытался прожить на этот бюджет, но, насколько я помню, не получилось.

Дело в том, что на БПМ давят с двух сторон. В сторону увеличения на него давит рост цен на товары и услуги, а вниз тянут возможности бюджета. Ведь из бюджета прожиточного минимума рассчитываются многие вещи, в том числе, пенсии по инвалидности, пособия и так далее.

Естественно, что если повысится БПМ, то, соответственно, придется повышать и связанные с ним выплаты, а это, к сожалению недоступно, для теперешнего бюджета.

Здесь хочется вспомнить наше пособие по безработице. В теории оно должно давать возможность человеку, который временно потерял работу, прожить, пройти этот сложный период в жизни. В нашей «социально ориентированной» стране мы ничего общего с этим не имеем, так как пособие составляет 28 рублей (14 долларов).

В общем, в нашей стране эти цифры в значительной степени носят условных характер. Власти мыслят так: «везде рассчитывают, а мы чем хуже».

- Вы вспомнили мизерное пособие по безработице, а вот, например, с 1 августа власти установили БПМ для пенсионеров в 176,75 рублей (87 долларов). Что эта сумма говорит об отношении властей к пенсионерам?

- Видите, по мнению властей, пенсионерам нужно меньше, чем всем остальным. Наверное, предполагается, что работающий человек ходит на работу и изнашивает больше обуви, а пенсионер должен сидеть дома и отказывать себе во всем. Наши пенсионеры, в отличие от своих западных собратьев, не путешествуют по миру.

- Люди из правительства, которые «рассчитывают» эти суммы, выйдя на пенсию или потеряв работу, смогли бы выжить на эти деньги?

- Безусловно нет. Вообще БПМ рассчитывается не столько исходя из реальных потребностей человека, сколько исходя из возможностей государства каким-то образом этот бюджет обеспечивать.

Печально, но на фоне бюджета прожиточного минимума для пенсионеров в 88 долларов, пенсия в 150 долларов кажется уже роскошью...

- На отдых правительство заложило в БПМ на человека - 4.8 рубля в месяц. Как подсчитали авторы проекта «Кошт урада», семья белорусов из четырех человек будет копить на скромный отдых в Турции 10,5 лет. Что это говорит о ситуации в стране?

- Проект «Кошт урада» и правительство к отдыху относятся по-разному. В проекте участвуют молодые ребята и они представляют себе отдых, как возможность съездить в Турцию, погреться на пляже, покупаться в море. Правительство же считает, что отдых для белорусов — это возможность раз в месяц сходить в кино или музей. По их мнению, этого вполне достаточно и нечего ездить по морям. На дачу надо ездить и выращивать огурцы с помидорами.

Правительство даже не задумывается, что остальным нужно тоже отдыхать полноценно.

- Согласно статистике, в соседней Польше БМП для человека до 60 лет составляет около 300 долларов...

- Предполагаю, что в Польше при расчетах действительно исходят из того, чтобы человек на эти деньги если не роскошествовал, то мог существовать. В Польше возможности бюджета больше, потому что даже валовый внутренний продукт на человека намного выше, чем в Беларуси. В общем, возможности двух соседних стран несопоставимы. Про развитые страны даже говорить не стоит, там цифры еще больше.

- Как вы считаете, что нам нужно делать, чтобы приблизиться, если не к цифрам развитых стран, то хотя бы к данным соседей?

- Надо перестать стагнировать и начать развиваться. Пока мы не начнем развиваться и что-то менять, до тех пор у нас и зарплаты, и пенсии будут вот такого уровня.

Мы уже второй десяток лет добиваемся средней заработной платы в 500 долларов. Стоит отметить, что в этом случае средняя пенсия должна составлять 40 процентов от зарплаты, то есть - 200 долларов.

Но и та, и другая цифра убогие! Тем не менее мы уже второй десяток лет за них боремся. Кажется, что вот-вот догнали их и власти ставят новые заоблачные цели, но опять откатываемся назад и оказывается, что даже 500 долларов нам неподвластны.

Повторюсь, пока страна не начнет развиваться, пока не пойдут внешние и внутренние инвестиции, пока люди будут бояться вкладывать деньги, до тех пор мы будем с вами обсуждать, что можно себе позволить на 113 долларов.