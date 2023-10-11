Борислав Береза: ХАМАС повторил заявление Лукашенко о «четырех позициях на карте» 11.10.2023, 12:56

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Борислав Береза

Эти режимы схожи по своим мотивам и действиям.

Кибуц Кфар-Аза — израильская приграничная община в 3 км от северо-восточной границы сектора Газа — стал новым синонимом зверств, совершенных боевиками ХАМАС во время вторжения в южные и центральные районы Израиля. Весь мир облетели фото из этого поселения, в котором палестинские террористы устроили резню.

Сайт Charter97.org попросил украинского политического деятеля, экс-депутата Верховной Рады Борислава Березу прокомментировать произошедшее в Израиле:

— Да, я видел эти ужасные кадры. Я видел, что делали с израильскими солдатами, как надругались над их телами, видел тела израильских граждан без голов. Видел много чего. Хочу сказать, что такое поведение, совершение таких преступлений, это абсолютно вне рамок человеческого восприятия. Это не люди совершили, это сделали бешеные животные, которых необходимо уничтожить, утилизировать любой ценой.

— Когда вы смотрели на эти кадры, не напоминали ли они вам Бучу?

— Дорога возле Сдерота, вдоль которой стояли машины, мне напомнила Житомирскую трассу, по которой мы выходили в конце марта и видели, что там происходило: расстрелянные машины с украинцами внутри. В Сдероте было то же самое. В итоге теперь Кфар-Аза превратилась в Бучу, а дорога возле Сдерота превратилась в Житомирскую трассу.

У Израиля есть свои трагедии, которые схожи с нашими. Это в очередной раз показывает, что любой терроризм, неважно, российский или палестинский, — бесчеловечен. Борьба с ним — задача для всего человечества. Более того, мы понимаем, что терроризм — это болезнь. Единственное, чем она лечится, это свинец и огонь. Выжигать терроризм необходимо.

— Символично, что нападение террористов началось в день рождения Путина — 7 октября. Насколько Кремль мог быть замешан в нападение палестинских боевиков?

— Я далек от конспирологических теорий на тему дня рождения Путина. Скорее, тут просто совпадение. Но разные источники подтверждают, что российские инструкторы тренировали ХАМАСовцев и то, что на сегодняшний день только у России и Украины есть знания по сбрасыванию зарядов с БПЛА по технике. Учитывая это, стоит четко понимать: ХАМАС Украина не тренировала, а вот недавно депутат госдумы Гурулев сообщил, что ХАМАС является союзником и партнером России, а Израиль врагом, потому что он союзник США.

Поэтому тут все лежит на поверхности. Думаю, российские инструкторы действительно тренировали ХАМАСовцев сбрасывать с БПЛА заряды на технику Израиля. Кроме того, есть свидетельские показания, что «вагнеровцы» присутствовали среди инструкторов и тех, кто подготавливал террористов. Это говорит о том, что «Вагнер» присутствует не только в Сирии и Ливане, но также и на территории Палестины. Как известно, эта ЧВК — четко управляемая структура России.

— С ХАМАС солидаризировалась и лукашенковская пропаганда. Почему белорусские пропагандисты видят идейных союзников именно в лице убийц детей и женщин?

— Потому что все маньяки, все убийцы, все диктаторы схожи в своих мотивах и своих взглядах, бесчеловечность абсолютно совпадает. Мы же все помним заявление Лукашенко, что если бы не напали на Украину, то Украина напала бы на Беларусь, что он сейчас покажет четыре места на карте, с которых готовилось нападение.

Вам ничего это не напоминает? Это то же самое, что сказал представитель ХАМАСа, что если бы они не напали, то Израиль напал бы на них. Мол, эта атака является ответом на подготовку к нападению на Сектор Газа. Сразу хочется спросить, а отрезание голов у младенцев — это ответ на что? А убийство мирного населения — это ответ на что? А похищения и убийства иностранцев — это ответ на что? А надругательства над телами и другие преступления против человечности — это ответ на что?

Все эти режимы античеловечны, все они схожи по своим мотивам и действиям. Основная цель для них — это власть и деньги, все остальное их не интересует. Свои цели они готовы прикрывать любыми громкими заявлениями.

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