Украинский дипломат: США послали сигнал врагам Израиля 9.10.2023, 13:12

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Александр Хара

Дойдет ли до большой войны на Ближнем Востоке?

7 октября, в день 50-летия начала войны Судного дня, Израиль подвергся массированной многослойной террористической атаке со стороны палестинских боевиков.

После массированных ракетных ударов по территории Израиля, многих убитых и раненых гражданских, кадров с захваченными в плен и убитыми израильскими военными, над телами которых издеваются боевики ХАМАС, израильский министр обороны заявил, что Израилю объявили войну.

Насколько самостоятельным в этих действиях был ХАМАС? Какую помощь ему мог оказывать Иран? Об этом сайт Chаrter97.org поговорил с украинским дипломатом, политологом, экспертом фонда «Майдан иностранных дел» Александром Харой:

— Очевидно, что ХАМАС и «Хезболла» являются такими группами, которые называют «прокси», они спонсируются и выполняют функции других государств, соответственно, не тех людей, из которых состоят.

О степени вовлеченности Ирана на данный момент еще сложно сказать. Я читал вчера статью Wall Street Journal, в которой как раз таки говорилось о том, что были встречи в Ливане, а эта атака была спланирована с иранскими военными. Если это подтвердится, конечно, это может вызвать крупный региональный конфликт, последствия которого повлияют не только на регион, но и на весь мир, учитывая чрезвычайную важность региона с точки зрения энергетических ресурсов и так далее. Поэтому то, что сейчас происходит, однозначно не является инициативой какого-то количества экстремистов.

Спланировать такую сложную атаку своими силами невозможно, я уже не говорю про вооружение и его количество. Представьте себе то количество ракет (называют около пяти тысяч), которое было незаметно доставлено на территорию, контролируемую израильтянами. Поэтому однозначно внешняя помощь была. Был ли там Иран и в какой мере, были ли другие игроки, пока что сказать невозможно.

Ни для кого не секрет, что Российская Федерация поддерживает террористические организации, как это ранее делал Советский Союз. Опять же, степень вовлечения Кремля в это пока что сложно оценить. Хотя мы видели, как иранское руководство подбодрило террористов, российское якобы призвало к прекращению огня и так далее и тому подобное. Осуждения варварства, которое мы видели, не было. Поэтому это тоже достаточно, скажем так, яркое определение, яркая характеристика этим двум режимам — русскому и иранскому.

— Есть ли возможность того, что дойдет до прямых боестолкновений между Ираном и Израилем?

— Я думаю, что этого нельзя исключать. Надо понимать, что произошедшее для Израиля по масштабам не меньше, чем 11 сентября (серия из четырех координированных террористических актов, совершенных в Соединенных Штатах Америки членами террористической организации «Аль-Каида» — ред.). Cпецслужбы не предотвратили такую атаку и только сейчас, ценой героизма и большого количества жизней, пытаются нормализировать ситуацию.

Можно себе представить, в каком положении находится премьер-министр Израиля. Нетаньяху будет отвечать в политическом плане перед своими оппонентами и перед израильтянами за такой прокол и за то, что, насколько известно из средств массовой информации, фактически большая часть боеспособных сил находилась в другом месте, не там, откуда начались атаки. Эти вопросы будут задаваться и, соответственно, чтобы перекрыть их, обычно политики пытаются сделать какие-то достаточно резкие шаги.

Не исключено, что что-то будет предпринято и в отношении Ирана. Конечно, это не в интересах ни Израиля, ни нас. Для Украины такая региональная война означает отвлечение внимания, что даст большую свободу для действий Путину. А для региона это означает большую кровопролитную войну, в которую цепочками подключатся другие государства.

Хотя в этот раз ситуация выглядит однозначно лучше, чем 50 лет назад во время Йом Кипура (6 октября 1973 года армии Египта и Сирии синхронно вторглись в Израиль — ред.). Израиль тогда фактически был один, а все арабское окружение было против него. Сейчас ситуация другая — и Египет себя сдержанно ведет, те же самые Объединенные Арабские Эмираты осудили эти террористические акты. Однозначно, что есть и другие государства, которые могли бы поддержать Израиль. Сейчас можно посмотреть на реакцию Турции и Азербайджана, он немного дальше находится, но Анкара — достаточно важный игрок. Однозначно, что они не поддерживают, скажем так, прокси-силы Ирана. Поскольку Тегеран является угрозой для них, они будут на стороне Израиля. Но в любом случае такой конфликт обернется бедой для региона и для нас всех.

— Как будут реагировать США?

— Соединенные Штаты Америки послали туда свою авианосную группу. Однозначно, что причиной этого является сигнал, чтобы как раз таки не делали глупостей враги Израиля. Соединенным Штатам не хочется ввязываться в крупный конфликт. Если мы посмотрим на внутреннее политическое состояние в Вашингтоне, то сейчас точно не время для такой войны.

Хотя 90% политиков (от достаточно левых демократов до ультраправых республиканцев) говорят, что Израиль надо поддерживать. Но сейчас однозначно не время для такой войны, Соединенным Штатам она не нужна, они будут пытаться ее предотвратить.

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