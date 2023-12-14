Важный сигнал, Одесса и Путин в роли Кашпировского: политолог разобрал «прямую линию» 14.12.2023, 17:31

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Фото: Getty Images

Кремль выдвигает ультиматум.

«Прямая линия» Путина завершилась. Она длилась четыре часа и четыре минуты, за это время Путин ответил на 67 вопросов.

Какие главные сигналы мы услышали от главы Кремля?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Почему Путин решился провести «прямую линию»? В прошлом году и «прямую линию», и выступление в Совете Федерации по итогам года перенесли.

— Это связано с двумя главными факторами. В прошлом году фон для проведения пресс-конференции или «прямой линии» был очень неблагоприятным после сдачи Херсона, а перед этим и поражениями в Харьковской области. В Кремле, видимо, по этой причине и отказались от проведения этих мероприятий.

Есть еще версия, мол, и со здоровьем у Путина было не все в порядке, но мы не можем это подтвердить или опровергнуть.

Сейчас же ситуация выглядит не так критично для Путина. Наоборот, в России настроены оптимистично. Хотя больших успехов у них нет, линия фронта существенно не изменилась. Но похоже на то, что Кремль настраивают на позитивный лад проблемы, возникшие на Западе.

Я имею в виду ситуацию в Конгрессе США и активизацию Орбана как агента Путина внутри ЕС. Это все и добавило Кремлю оптимизма. Второй, самый главный фактор, — это начало избирательной кампании в РФ. То, что совместили два формата, также говорит в пользу этого тезиса.

Они явно хотят усилить эффект. Хотя, по мнению даже российских наблюдателей, происходящее, а особенно «прямая линия», носят сугубо ритуальный характер. Основное — это пресс-конференция.

— В эфир путинской «прямой линии» прорвалось очень много неудобных вопросов о войне, которые, естественно, из трансляции убрали. О чем действительно хотели бы спросить россияне Путина?

— На самом деле они спрашивают, как и всегда, о реальных проблемах. Чаще всего — это локальные проблемы и критика местной власти. И это допустимо. Традиционный стиль Кремля — местные начальники, министры плохие, а Путин всегда «хороший», «решающий все проблемы».

Вот и сейчас это используется. Игнорировать проблемы вообще рискованно. Видимо, одна из задач этой пресс-конференции — частично снять напряжение.

Например, вся Россия обеспокоена нынешней ситуацией с яйцами. Я иронично говорю, что «яйца Путина» нынче продают поштучно. При этом за ними стоят огромные очереди. По мнению же самого Путина, министр ему сказал, что с яйцами все в порядке.

При этом стоит упомянуть, что это за министр — Патрушев-младший. Но Путин как и в ситуации с яйцами, так и с российский рублем или другими актуальными проблемами, успокаивает, говорит, что «это временно». Это сеанс групповой психотерапии, а Путин в роли Кашпировского.

— Даст ли это эффект, которого ожидает Путин?

— Здесь используется традиционная методика: Путин якобы обо всем знает, все держит под контролем. Он либо сейчас решит какие-то проблемы, либо в ближайшем будущем, так что будьте спокойны, дорогие россияне, в Багдаде (то бишь в Кремле) все спокойно.

Раньше главной целью прямой линии было показать именно контраст между Путиным и местными властями. Успокоить россиян.

— Путин в очередной раз заявил о «русском городе» Одессе. И не в первый раз. Почему именно Одесса?

— Не знаю, есть ли у Путина какие-то личные сантименты к Одессе, раньше такого не наблюдалось. У россиян был такой коллективный ресентимент по поводу Крыма. Можно сказать, что комплекс Крыма. Это я знаю по личному опыту с 90-ых годов.

Путин использовал этот комплекс в 2014-ом году. Возник так называемый «крымский синдром». Видимо, что-то подобное хотят и по Одессе.

Николаев и Херсон как-то менее известны, а Одесса сильно связана с российской, а особенно советской культурой. Надо же еще учитывать историческую мифологию.

Путин является большим поклонником исторических мифов. Не случайно где-то даже обмолвился, что его любимая императрица — Екатерина II, которая, мол, расширяла Российскую империю, в том числе — и касаемо Одессы. Эти имперские комплексы Путина как раз по Одессе и проявляются. Ведь Одесса — один из символов расширения Российской империи.

Я вообще советую Путину и всем остальным читать российских писателей. Пусть почитают Бабеля и многих других. В их произведениях Одесса — многонациональный город, но там либо евреи разговаривают на идише, либо украинская речь слышна.

Это лишний раз доказывает, что это украинский регион. Советую Путину почитать Паустовского. В его произведении рыбаки под Таганрогом разговаривают по-украински и так далее. Примеров много, но Путин не знает настоящей истории, а живет мифами.

Пожалуй, самое главное для нас из того, что прозвучало на этой конференции — Путин не собирается прекращать войну.

Есть разные комментаторы на Западе (да и иногда у нас, в Украине), которые говорят, что нужно договариваться с Путинам о мире, искать компромис. Он не хочет компромиссов. Путин хочет продолжения войны. Он заявил об этом открытым текстом.

Путин не готов к переговорам, он выдвигает ультиматум. И вот это надо понимать. В первую очередь — разным сторонникам мира на Западе, которые считают, что можно начинать с Путиным переговоры. Кремль послал очень важный сигнал, чтобы не было никаких иллюзий по теме войны и мира. Чтобы возникли реальные мирные переговоры, Путина нужно остановить, а это можно сделать только силой.

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