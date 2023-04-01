Лукашенко допустил очень серьезный прокол 5 1.04.2023, 9:01

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Cовхозная «геополитика» подтверждает словосочетание «простота хуже воровства».

Самозванный правитель Лукашенко подтвердил, что сам попросил Путина «вернуть в Беларусь ядерное оружие». Это было пафосно заявлено во время послания «парламенту и народу».

Зачем ему ядерное оружие, которым не сможет воспользоваться? Возможен ли ядерный удар с территории Беларуси по Польше и Литве? И в чем состоит «украинский план» Минска?

«Свободные новости» поговорили с директором Института мировой политики Евгением Магдой (Киев, Украина).

– Во время послания прозвучало: Путина попросили «вернуть в Беларусь ядерное оружие» для того, чтобы «обеспечить мир белорусскому народу»…

– Прежде чем отвечать на вопрос, зачем Минску ядерное оружие, я бы хотел напомнить: Лукашенко не признан «президентом» Беларуси большинством европейских государств. В частности, из соседей его политически признает только Россия. Еще Армения, Азербайджан, Китай – нельзя говорить о полной изоляции, нет. Но фактор ядерного оружия помогает ощутить собственную значимость, сказать, что он вместе с Россией контролируют ядерное оружие.

Однако это иллюзия. На самом деле размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси несет угрозу прежде всего белорусам, потому что либо ответный удар, либо превентивный (не обязательно равноценными ракетами) будет наноситься именно по территории республики. И в этом контексте я бы хотел напомнить, как ее правитель носится с историей страны и кричит, что потери во Второй мировой войне огромными. Это правда, они были огромными – как и потери Украины, как и потери Польши. Но есть другой вопрос: если сегодня Беларусь – формально независимое государство, то зачем тогда подставлять миллионы граждан под перспективу ответного удара НАТО? Здесь налицо крайне опасная авантюра.

– Как ядерное оружие изменит статус Беларуси и положение самого Лукашенко?

– Я думаю, что этот вопрос продуман уже давно. И Россия фактически осуществила ядерный аншлюс республики. Парадокс: Лукашенко, который с конца 90-ых годов говорил о том, что хочет создавать «союзное государство» Беларуси и России, потом был отодвинут Путиным, но сейчас Путин просто использовал его в своих интересах. Я думаю, это только начало, далеко не финал политических упражнений. Правитель крайне уязвим: он показал всему миру, что с ним нет смысла разговаривать, есть смысл разговаривать о Беларуси с другими политическими игроками. И это очень серьезный прокол: и без того Минск не блистал субъектностью, а теперь получил очень много проблем.

– Историк Юрий Фельштинский считает, что Путин с прошлого марта готовит ядерную атаку на Восточную Европу и намерен ее осуществить с территории Беларуси. Насколько реалистичным вам представляется этот сценарий?

В Украине уже убедились в том, что Путин запредельно опасен, он может действительно поднимать ставки. В частности, попытаться нанести тактический ядерный удар с территории Беларуси, но российским ядерным оружием. Я бы не исключал, что в таком случае будет запущена пропагандистская кампания: мол, ядерное оружие передано под контроль Минска – буквально перед самым ударом. И если это произойдет, страна будет просто выброшена из системы международных отношений. Если сегодня Беларусь остается членом ОБСЕ, членом ООН, то в случае ядерного удара с ее территории мне сложно представить, что Беларусь не получит ответный удар от своих соседей.

А есть еще один вопрос о том, что господин Фельштинский предлагает превентивный захват Беларуси со свержением власти. К сожалению, мне не известны случаи проведения подобных операций, тем более после Второй мировой войны, тем более в контексте наличия ядерного оружия или будущих мест для его хранения.

– Изменилась ли позиция Лукашенко по отношению к Украине, к войне?

– В отношении российско-украинской войны позиция Лукашенко абсолютно гибкая: он транслирует то, что ему диктует Кремль. И когда Лукашенко говорит о том, что необходимы переговоры и прекращение огня прямо сейчас, это, собственно говоря, российский месседж; как такой же российский месседж озвучил Виктор Орбан, еще один пророссийский политик, что уже практически достигнуты договоренности о введении миротворцев ЕС в Украину. Но проблема в том, что без решения ООН такая позиция выглядит крайне слабой, а предположить, что Россия и Китай в этом вопросе будут действовать не так, как необходимо России в Совете безопасности ООН, крайне сложно.

Лукашенко подверг критике возможное контрнаступление Украины, мол, оно поставит крест на попытках переговоров. Простите, а год назад, когда освободили от российских оккупантов Бучу и нашли там захоронения убитых мирных граждан, тогда надо было вести переговоры, правда? Я напомню, что в первый месяц после масштабного российского вторжения украинские и российские представители проводили политические консультации на территории Беларуси. И очевидно, что в Минске сегодня пытаются на этом сыграть.

Но, понимаете, эта совхозная геополитика очень вписывается в словосочетание «простота хуже воровства». А я бы сказал, что простота хуже торговли собственными согражданами. А сегодня ими торгуют, причем не мертвыми душами, а торгуют жизнями миллионов белoрусских граждан.

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