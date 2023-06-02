Бойцы РДК показали еще одно видео наступления в Белгородской области 2.06.2023, 7:40

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Российские добровольцы свободно передвигаются на военной технике.

Бойцы «Русского добровольческого корпуса» показали, как наступают на территории Белгородской области России.

На кадрах видно, что бойцы свободно передвигаются на военной технике. Других деталей они не раскрыли.

«Русский Добровольческий Корпус на родных просторах — вместо тысячи слов», — коротко подписали видео в РДК.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня с утра бойцы «РДК» и легиона «Свобода России» начали вторую фазу военной операции на территории РФ.

Российские добровольцы прорвали границу РФ и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино Белгородской области.

Залпами из «Градов» уничтожено руководство российских военных в здании управления МВД в Шебекино. Кроме того, в ходе боев подбиты вражеский грузовик с боекомплектом и самоходный миномет «Тюльпан». Также российские добровольцы уничтожили скопление вражеской техники в поселке Новая Таволжанка, рядом с городом Шебекино.

Позже появилась информация, что российские добровольцы вошли в предместья Шебекино.

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