Скабеева впала в уныние из-за боев в Белгородской области РФ
- 2.06.2023, 8:11
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Пропагандистка призывает перебросить туда российские войска из Украины.
У российских пропагандистов не прекращается истерика, которая началась из-за боев в Белгородской области. Топовый рупор Кремля Ольга Скабеева уже призывает перебросить войска из Украины в Белгородщину.
Об этом она заявила в эфире своего шоу. Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях, передает obozrevatel.com.
«Такое ощущение, что у нас просто недостаточно концентрации сил на Белгородщине. Там нет никого», – сказала пропагандистка.
Собеседник Скабеевой возразил ей, мол, там стоят «войска прикрытия границы». Однако он согласился с пропагандисткой о том, что в Белгородскую область нужно перебросить войска из Украины.
Кроме того, росспропагандисты раз размечтались о захвате Харьковской области Украины.
Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня с утра бойцы «РДК» и легиона «Свобода России» начали вторую фазу военной операции на территории РФ.
Российские добровольцы прорвали границу РФ и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино Белгородской области.
Залпами из «Градов» уничтожено руководство российских военных в здании управления МВД в Шебекино. Кроме того, в ходе боев подбиты вражеский грузовик с боекомплектом и самоходный миномет «Тюльпан». Также российские добровольцы уничтожили скопление вражеской техники в поселке Новая Таволжанка, рядом с городом Шебекино.
Позже появилась информация, что российские добровольцы вошли в предместья Шебекино.