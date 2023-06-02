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Белорусских студентов зовут на обучение в российский Белгород

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  • 2.06.2023, 8:35
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Белорусских студентов зовут на обучение в российский Белгород

Возле города идут интенсивные бои.

Предложение съездить на учебу в российский Белгород, который находится в 40 километрах от границы с Украиной, опубликовал на своем сайте Полоцкий государственный университет. Внимание на объявление обратила «Наша Ніва».

Студентам второго и третьего курса предлагается пройти обучение в Белгородском государственном национальном исследовательском университете. Обучение бесплатное, а вот расходы на транспорт, питание и проживание кандидат будет оплачивать из своего кармана.

«Не упусти свой шанс пройти обучение в Белгороде», — заманивает ПГУ.

Заявки принимаются до 12 июня 2023 года.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня с утра бойцы «РДК» и легиона «Свобода России» начали вторую фазу военной операции на территории РФ.

Российские добровольцы прорвали границу РФ и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино Белгородской области.

Залпами из «Градов» уничтожено руководство российских военных в здании управления МВД в Шебекино. Кроме того, в ходе боев подбиты вражеский грузовик с боекомплектом и самоходный миномет «Тюльпан». Также российские добровольцы уничтожили скопление вражеской техники в поселке Новая Таволжанка, рядом с городом Шебекино.

Позже появилась информация, что российские добровольцы вошли в предместья Шебекино.

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