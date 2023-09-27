Лукашенко отреагирует на этот шаг истерикой 9 27.09.2023, 12:13

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Фото: Getty Images

Против белорусского диктатора нужно действовать на опережение.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина дала большое интервью YouTube-каналу ведущего информационного агентства Украины «УНИАН» и рассказала о возможном сценарии освобождения Беларуси, ордере на арест Лукашенко, а также о том, каким должен быть ответ Запада на провокации российского и белорусского диктаторов:

— Часть российской армии продолжает находиться на территории Беларуси. Вот уже 74-ую неделю продолжаются военные «учения», которые начались 29 апреля 2022 года. Конечно, количество российских военнослужащих уже не то, которое было ранее, когда в Беларусь прибывали тысячи мобилизованных для обучения на полигонах. Но они продолжают находиться неподалеку от границы с Украиной на аэродроме Зябровка в Гомельской области.

Угрозы, диверсии, а также возобновление ракетных обстрелов с территории Беларуси по Украине — возможно. Угроза со стороны Беларуси, пока в ней правит диктатор Лукашенко, и для Украины, и для соседних стран ЕС будет всегда.

В случае с ядерным оружием в Беларуси важно действовать на опережение, уверена главный редактор Charter97.org:

— Пока это выглядит как шантаж, но я бы не исключала никаких сценариев, понимая, что за люди Путин и Лукашенко, которые безумны в своих планах. Возможны любые действия с их стороны. Поэтому сегодня очень важно действовать на опережение. Не ждать ухудшения ситуации, в том числе — и с ядерными ракетами, а применять против двух диктатур гораздо более жесткие санкции и меры.

Лукашенко боится не только полка имени Кастуся Калиновского, но и своих военных. Поддержит ли белорусская армия освободительный поход белорусских добровольцев?

Главный редактор сайта Charter97.org считает, что в условиях войны это вполне реальный сценарий, который приводит Лукашенко в ужас:

— В своих выступлениях он постоянно упоминает некие «угрозы», исходящие c территории Украины. В первую очередь он, конечно же, говорит о белорусских добровольцах, которые сегодня воюют на стороне Украины. Если взять не только полк Калиновского, а всех белорусов, которые сегодня воюют в составе ВСУ в разных военных частях, то это будет уже несколько тысяч хорошо вооруженных и обученных бойцов, цель которых — помочь Украине и освободить Беларусь. Конечно же, Лукашенко их страшно боится.

Белорусская журналистка подчеркнула, что если цивилизованный мир действительно хочет додавить белорусский и российский режимы, то необходимо применять еще более серьезные и реальные экономические санкции:

— Проблема же тех санкций, которые введены против России и Беларуси в том, что они колоссально обходятся через третьи страны: Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Грузию, Турцию, Армению, ОАЭ.

Сегодня важнее говорить о необходимости вторичных санкций против государств, которые позволяют кремлевскому и лукашенковскому режимам обходить уже введенные санкции. Необходимо принимать эти меры, а не просто запрещать въезд авто на российских номерах.

Высказалась Наталья Радина и о возможной выдаче ордера Международного уголовного суда на арест Лукашенко:

— Арест возможен, над этим нужно работать, это необходимо сделать, потому что Лукашенко несет ответственность наряду с Путиными за ведение войны против Украины. Именно с территории Беларуси 24 февраля 2022-го года вошли российские войска в Киевскую область, именно с территории Беларуси шел ракетный обстрел украинских городов на протяжении почти года.

К тому же огромное количество российских мобилизованных обучалось на белорусских военных полигонах и затем шло в Украину убивать. Лукашенко причастен к похищениям украинских детей, которых вывозили с оккупированных территорий. Он виновен и в геноциде против белорусского народа. Лукашенко — международный и военный преступник, который должен нести ответственность.

Белорусская журналистка рассказала, как диктатор может отреагировать на подобный ордер от МУС:

— У Лукашенко случится истерика. Хоть он нелегитимен и не признан Западом, у него могут быть иллюзии, мол, вот сейчас у него ядерные ракеты и ЧВК «Вагнера». Может, кто-то с ним захочет разговаривать. Когда же будет выдан ордер на арест, то для него станет совершенно понятно, что это — конец.

В перспективе ордер сможет стать и концом режима Лукашенко. Это вдохновит народ, повлияет на номенклатуру, силовиков. Всем (даже самым непонятливым) станет очевидно, что он — мировой преступник без будущего.

Каким может быть ответ на угрозы со стороны России и Беларуси? Главный редактор сайта Charter97.org считает, что НАТО стоит проявить больше смелости и решительности:

— В первую очередь необходимо оказывать большую поддержку Украине. Своевременно, оперативно и в полном объеме поставлять украинской армии необходимое вооружение.

Также необходимо очень больно бить диктаторов по рукам за все провокации, которые совершаются с территорий их стран в отношении стран НАТО.

Относительно Беларуси есть прекрасная возможность — прекратить торговлю и остановить транзит товаров через территорию страны. Ситуация может измениться в крайне короткие сроки.

Чем вызвано странное поведение Путина? Могут ли у Путина быть двойники? Наталья Радина не исключает, что никакого Путина уже не существует:

— Говорят, что у Путина не один двойник, а очень много. Действительно, он по-разному выглядит на мероприятиях. Отличается и внешне, и тембр голоса, и поведением. Возможно, никакого Путина уже не существует, но есть преступный кремлевский режим, который необходимо уничтожить.

Если не говорить о военном пути и параде на Красной площади в Москве (что было бы, конечно, прекрасным сценарием), его можно уничтожит жесткими реальными санкциями, которые не обходятся, а исполняются и которые душат эти диктатуры. И, конечно же, всесторонней и повсеместной помощью Украине.

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