Украинский военный эксперт рассказал, почему Россия ударила по Воронежской области 11 2.01.2024, 13:03

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Российские ракеты опасны и для россиян.

29 декабря Россия устроила самую масштабную ракетную атаку на Украину, в результате чего были разрушения, погибшие и пострадавшие в ряде городов. Оккупанты применили 158 ракет и дронов. Утром 2 января РФ фактически повторила ракетную атаку 29 декабря как по типам ракет, так и по количеству средств воздушного нападения.

Почему россияне перешли к таким большим ударам? Об этом сайт Charter97.org поговорил с содиректором программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, первым помощником министра обороны Украины (2005–2008), военным экспертом Алексеем Мельником:

— Не знаю, насколько точна формулировка «перешли», это уже было в прошлом, просто был длительный перерыв. Всю осень это накапливалось, практически не было применения в больших количествах именно крылатых ракет. Но шли постоянные атаки с помощью беспилотников, что можно оценивать как подготовку к таким массированным ударам. Была разведка ПВО, попытка ее истощения и накопление ракет, поэтому ничего нового и непрогнозируемого не происходит.

— Много ли ракет могли накопить российские оккупанты?

— Есть разные оценки, но в любом случае, если учитывать возможности производства, то это несколько десятков в месяц по каждому из этих типов. Если рассматривать удары, которые наносятся по прифронтовой зоне, особенно по Харькову, то там применяются ракеты комплекса С-300, а их запасы практически неисчерпаемы, счет идет на несколько тысяч. Они наибольшую опасность представляют, потому что это невысокоточное оружие, очень смертельное, а время подлета практически не позволяет реагировать, даже в плане оповещения об опасности.

— Сегодня российская ракета упала на село в Воронежской области. С чем мог быть связан такой инцидент?

— Опять-таки, это далеко не первый случай. Причины там могут быть разные, но это говорит о том, что везде, где пролетает российская ракета, она представляет опасность. Это может быть территория самой Российской Федерации, 29 декабря был зафиксирован пролет над территорией Польши, до этого была Румыния, Молдова. То есть эти ракеты опасны не только для Украины и соседних стран, но и для населения самой Российской Федерации.

К сожалению, у меня нет надежды, что сами россияне это понимают. До этого были две бомбы, которые упали на Белгород с российского самолета, падали ракеты в Астраханской области, Волгоградской. Но на это не было никакой общественной реакции, ничего не говорит о том, что в этот раз будет что-то иначе.

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