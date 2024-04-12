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Более 600 мигрантов пытались штурмовать белорусско-польскую границу

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  • 12.04.2024, 13:35
Более 600 мигрантов пытались штурмовать белорусско-польскую границу

Случаи участились.

10-11 апреля в Польшу из Беларуси нелегально пытались попасть 613 мигрантов, сообщает пограничная служба Польши.

Мигранты бросали в патрули пограничной службы и военных камни и ветки, применяли газ.

Один офицер получил ранения. Польские силовики арестовали шесть человек за помощь. Четырем мигрантам оказали медицинскую помощь.

Напомним, миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей и Литвой возник во второй половине 2021 года. Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки прилетали в Беларусь, чтобы нелегально перейти в Евросоюз. Польские и литовские пограничники неоднократно свидетельствовали, что белорусские пограничники помогают мигрантам пересечь границу. Действия белорусских властей на Западе расценили как форму гибридной войны.

Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.

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