Более 600 мигрантов пытались штурмовать белорусско-польскую границу 2 12.04.2024, 13:35

Случаи участились.

10-11 апреля в Польшу из Беларуси нелегально пытались попасть 613 мигрантов, сообщает пограничная служба Польши.

Мигранты бросали в патрули пограничной службы и военных камни и ветки, применяли газ.

Один офицер получил ранения. Польские силовики арестовали шесть человек за помощь. Четырем мигрантам оказали медицинскую помощь.

10-11.04 na granicy z 🇧🇾 odnotowano 6⃣1⃣3⃣ prób nielegalnego przedostania się do 🇵🇱. W kierunku patroli SG i WP rzucano konarami i kamieniami, cudzoziemcy użyli też gazu. Ucierpiał jeden funkcjonariusz. Za pomocnictwo zatrzymano 6⃣ osób. 4⃣ migrantom udzielono pomocy medycznej. pic.twitter.com/612tAtMoSV — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) April 12, 2024

Напомним, миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей и Литвой возник во второй половине 2021 года. Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки прилетали в Беларусь, чтобы нелегально перейти в Евросоюз. Польские и литовские пограничники неоднократно свидетельствовали, что белорусские пограничники помогают мигрантам пересечь границу. Действия белорусских властей на Западе расценили как форму гибридной войны.

Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.