Наталья Радина: Лукашенко превратился в ручного шпица Путина 13 8.04.2024, 12:54

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Наталья Радина

Фото: «Белсат»

Есть несколько версий, почему диктатор заговорил о войне.

Есть ли угроза повторного наступления россиян на Киев с территории Беларуси? Контролирует ли Лукашенко свою армию? Что стоит за словами диктатора о подготовке к войне? Об этом и не только в интервью украинскому Radio NV рассказала главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

Наталья Радина прокомментировала информацию экспертов американского Robert Lansing Institute (RLI) о том, что российские спецслужбы готовят теракт на территории Беларуси, чтобы «втянуть Лукашенко в войну»:

— Честно говоря, просто не вижу в этом смысла. Меня смутили несколько моментов. Что значит «втянуть Беларусь в войну»? Беларусь участвует в войне уже третий год. Втянуть ее еще больше (а это заставить вступить белорусскую армию в войну) можно и без терактов, организованных ФСБ. Если на то будет желание Путина, Лукашенко не сможет ему отказать, белорусская армия вступит в войну. Пока же Беларусь используется Россией в качестве плацдарма.

Нужно понимать, что белорусы отличаются от россиян. У нас уже были опыты своих терактов, организованных властями, как это было в апреле 2011 года, когда произошел взрыв в минском метро, чтобы усмирить население после фальсификации выборов в 2010 году и девальвации рубля. Сегодня никто не поверит, что Украина может организовать на территории Беларуси теракт.

Насколько вероятно повторное наступление на Киев с территории Беларуси? Белорусская журналистка считает, что это вполне реальный сценарий:

— Сам Лукашенко не пойдет на такой шаг, это будет решение Путина. Я бы не стала исключать такой вариант событий. Если будет необходимость захватывать Киев, идти на Украину с севера, это может произойти. Я понимаю, что сегодня граница укреплена, войти в Украину достаточно сложно, там минные поля. Однако что помешает россиянам пустить по этим полям своих военнослужащих. Вспомним опыт Второй мировой войны: стратегия Жукова, «мясные штурмы».

Напомню, что на территории Беларуси размещается российское ядерное оружие. Этому повторному наступлению на Киев с территории Беларуси может предшествовать удар тактическим ядерным оружием.

Я понимаю, что у белорусской армии сегодня нет возможности сказать «нет». Считаю маловероятными какие-то солдатские бунты и неповиновение. Во-первых, армия Беларуси сильно интегрирована в российскую. Сам Лукашенко сегодня не управляет белорусской армией и силовыми структурами. Если будет такой приказ, они пойдут в Украину вместе с российскими войсками. Единственное, на что я надеюсь, это что белорусы будут массово сдаваться в плен и не будут воевать против украинцев.

Наталья Радина рассказала и о происходящей в Беларуси подготовке к войне:

— Постоянно идут военные сборы, в том числе — резервистов. Теперь повестки будут вручаться не только в бумажной версии, но и через СМС. Происходят учения территориальной обороны, формирование так называемых народных ополчений. В Беларуси это бывшие силовики и люди, которые лояльны режиму. Как таковая подготовка к войне, о которой сказал Лукашенко, происходит. Но понятно, что никто на Беларусь нападать не собирается — ни Украина, ни НАТО. Есть несколько версий, зачем он это сказал.

Во-первых, это служит укреплению режима. Поиск внешних врагов — распространенное среди диктаторов явление. С другой стороны — очевидно, что Лукашенко понимает, что территория Беларуси может стать полем для военных действий. Он понимает, что существуют намерения Кремля осуществлять атаки с территории Беларуси как на Украину, так и против стран Запада. Мы видим военные учения, которые проходят на границе с Литвой. Появилась информация о размещении на границе с Польшей 6-й механизированной бригады, которая приведена в боевую готовность.

Наталья Радина считает, что Лукашенко опасен и доверять ему нельзя:

— Считаю, что в нынешней ситуации не нужно дожидаться, когда ружье, которое висит на стене, выстрелит. Нужно понимать, что Лукашенко опасен, доверять ему нельзя. Никакие договоренности с ним не работают.

Нужно создавать на территории Украины серьезное белорусское воинское подразделение — дивизию на основе полка Калиновского. Поверьте мне, белорусы пойдут воевать в гораздо большем количестве, если будут знать, что есть шанс освободить их страну.

Также мне импонирует предложение, которое высказывает американский историк Юрий Фельштинский. Он говорит, что в связи с тем, что уровень угроз, который исходит с территории Беларуси, неимоверно вырос, в том числе — из-за размещения российского ядерного оружия, необходимо думать о введении войск НАТО на территорию Беларуси.

Кстати, он говорил о трех условиях, которые могут привести Украину к победе.

Это, конечно же, поставка всех необходимых вооружений, в том числе — дальнобойных ракет. Второе — возможность бить по целям, включая Москву. Третье — освобождение Беларуси, потому что этот балкон, нависающий над Украиной, очень опасен.

Главный редактор сайта Charter97.org предостерегает Киев от иллюзий о возможности «договориться с Лукашенко»:

— Все эти тридцать лет Лукашенко удерживается у власти благодаря поддержки России. Он сам оказался в ситуации марионетки, так как РФ кормила этот режим и поддерживала его. В 2020 году, когда миллион белорусов вышел протестовать, Лукашенко удержался только благодаря российской помощи. В обмен на это он стал абсолютно лоялен Кремлю.

Сегодня он не может сказать Путину: «Спасибо, Вова, за поддержку. За то, что ты вложил в мой режим. Извини, дальше я сам». Так не получится. Он понимает, что проживет после этого час-два, ночь — максимум. Сегодня Лукашенко — ручной шпиц Путина. Не более того.