«Для России решение Турции стало серьезным ударом» 14.10.2025, 14:04

1,944

Павел Лакийчук

Капитан ВМС Украины рассказал о причинах аварии на подводной лодке «Новороссийск».

Авария российской подводной лодки Б-261 «Новороссийск» у берегов Франции стала очередным ударом по репутации военно-морских сил Российской Федерации. Субмарина была вынуждена всплыть из-за утечки топлива, что создало угрозу взрыва на борту. Этот инцидент наглядно продемонстрировал, насколько уязвимыми остаются даже новейшие корабли российского флота.

Капитан ВМС Украины I ранга, руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук рассказал сайту Charter97.org, с чем связана эта авария и какие проблемы испытывает российский подводный флот:

— Авария на «Новороссийске» произошла больше недели назад. Почему лодка оказалась у берегов Франции? По имеющимся данным, еще десять дней назад в трюмах начали обнаруживать утечки мазута — повреждены мазутные цистерны. Экипаж не смог самостоятельно устранить неисправность. До этого субмарина находилась в районе Сирии. После всплытия ее зафиксировали наблюдатели, а затем она направилась к выходу из Средиземного моря. Второй раз «Новороссийск» зафиксировали в районе Гибралтара — снова в аварийном состоянии. На данный момент подлодка находится в Атлантике. Бискайский залив прошла — и на том спасибо. Ведь если бы затонула, экологическая катастрофа была бы неизбежна. Это, конечно, не те танкеры, которые год назад утонули под Анапой, загрязнив море мазутом, но ситуация весьма тревожная.

Почему именно «Новороссийск» оказался в центре внимания? Это подводная лодка Черноморского флота. Она вышла на боевую службу в район Сирии из Севастополя еще в 2021 году. Тогда российские подлодки регулярно наносили удары крылатыми ракетами «Калибр» по сирийским городам, как сейчас наносят удары по территории Украины из акватории Цемесской бухты. После начала полномасштабной агрессии против Украины Турция закрыла Черноморские проливы для военных кораблей воюющих сторон — Украины и России. Для Украины это было меньшей проблемой, поскольку полноценного флота у нас фактически нет. Хотя несколько украинских тральщиков под национальным флагом и с украинскими экипажами уже несколько лет служат в составе Британского флота — они были крайне нужны.

Для России же решение Турции стало серьезным ударом. К началу 2022 года в Средиземном море находилась крупная российская военно-морская группировка, готовившаяся к войне. Десантные корабли Балтийского и Северного флотов ранее вошли в Черное море, а ударные силы ожидали приказа. Крейсер «Москва» — крупнейший из них — был потоплен. Всего у России три крейсера; два других на тот момент находились в Средиземном море. Поэтому решение Анкары стало для Кремля полной неожиданностью.

Северный и Тихоокеанский флоты впоследствии вернулись на базы, а подлодка «Новороссийск» осталась в Средиземном море — домой ее не впустили. С 2021 по 2025 год она фактически находилась там без полноценного ремонта. Постоянная эксплуатация не улучшает состояние техники, как и физическое состояние экипажа. Это уже не первый инцидент с «Новороссийском»: ранее неисправности удавалось устранять на месте, сейчас же лодку направляют на завод.

Существуют две версии дальнейших действий. Согласно первой, субмарина направится на север, хотя в аварийном состоянии ее вряд ли пропустят через Балтийские проливы. Второй вариант — возвращение на Невский судостроительный завод в Санкт-Петербурге, где лодка была построена. Вероятнее всего, именно туда она и направляется, если, конечно, не потерпит крушение по пути.

— Можно ли ожидать новых аварий и инцидентов в российском флоте, учитывая состояние кораблей, кадровый дефицит и качество технического обслуживания?

— Безусловно, особенно на Черноморском флоте, где вероятность «аварий» крайне высока. Что касается других флотов — многое зависит от конкретных проектов. Старых кораблей у России много, о них даже не стоит говорить. На Черноморском флоте остался лишь один боеготовый крупный корабль — «Ладный» или «Пытливый» (один из кораблей проекта 1135). Они уже не выходят в море и не участвуют в войне, выполняя скорее демонстрационные функции.

Из боевых единиц стоит отметить фрегаты проекта 11356, построенные после 2015 года, и корветы типа «Буян» — более современные корабли. Подводные лодки проекта 636 также относительно новые, но и у них есть ряд серьезных проблем. Прежде всего это касается надводных кораблей с газотурбинными установками российского производства — они крайне ненадежны и технологически «сырые».

Меньшие корабли типа «Буян» оснащаются дизельными энергетическими установками, которые изначально проектировались под немецкие двигатели. После введения санкций в 2014 году поставки прекратились, Россия попыталась наладить собственное производство, но отечественные дизели оказались низкого качества. В итоге парадокс: чем новее корабль, тем он менее надежен в энергетическом плане.

Вторая серьезная проблема — радиоэлектронная совместимость. Различные радиолокационные, навигационные и связные комплексы не должны создавать помех друг другу, однако у России этот процесс не отлажен. Это приводит к непредсказуемым последствиям — от потери управляемости до несанкционированного применения оружия.

Еще одна серьезная проблема — недостаточная подготовка экипажей. В 2023 году с большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» часть экипажа была снята и направлена в 155-ю бригаду морской пехоты, где сформировали целый батальон. Фактически морская пехота там комплектуется за счет матросов. Это третья системная проблема российского флота.

— Как вы оцениваете нынешнюю боеспособность Черноморского флота РФ после ударов Вооруженных сил Украины — какие типы кораблей и баз все еще представляют угрозу, а что уже фактически выведено из строя?

— Если говорить о боевых возможностях, то в начале войны с Украиной перед Черноморским флотом стояли четыре основные задачи.

Первая — блокада украинского побережья Черного моря. Вторая — проведение десантных операций. Третья — поддержка сухопутных войск на приморском направлении, включая артиллерийское и логистическое обеспечение. Четвертая — участие в ракетных ударах по территории Украины.

На данный момент три из четырех этих задач Черноморский флот выполнять уже не способен. Единственное, что он еще может делать — наносить ракетные удары. По моим оценкам, его боевые возможности сократились примерно на 75%. Можно сказать проще: из четырех задач флот способен выполнять только одну.

