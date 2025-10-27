«Это маразм Лукашенко» 1 27.10.2025, 18:48

Скоро ли Беларусь столкнется с топливным кризисом?

Диктатор заметил новую проблему – очереди на заправках. Теперь белорусские милиционеры ловят водителей с чашкой кофе и хот-догом в руках, пишет TVP в статье «Лукашенко борется с «кофеманами»: новая реальность для белорусских водителей». Приводим текст публикации с небольшими сокращениями.

«20 литров бензина и чашку капучино, пожалуйста», – говорит мужчина средних лет на заправке в Беларуси. Через несколько мгновений его останавливает милиция. Вернувшись в отделение, милиционер спрашивает: «Зачем вы здесь?» «За капучино. Не повторяйте моей ошибки», – отвечает мужчина в камеру.

Диктатор критикует, милиция арестовывает

Это одно из коротких видео, заполонивших белорусский интернет в последние дни. Водители оказались в новой, абсурдной реальности. Уже больше недели милиция по всей стране проводит рейды, в ходе которых проверяет, покупают ли водители кофе или еду на заправках, тем самым, по мнению властей, способствуя образованию очередей.

Это реакция на резкие высказывания Лукашенко на заседании правительства 16 октября, когда он заявил, что в очередях на заправках виноваты «любители кофе». «Машины стоят поперёк, так что никто не может проехать. А ещё они пьют кофе в кафе!» — гремел диктатор на заседании.

После его выступления милиция начала «воспитательную беседу» с владельцами заправок и водителями. Формальный запрет на покупку кофе не введён, поэтому сотрудники наказывают водителей за другие, более мелкие нарушения, такие как парковка, разговор по телефону или непристёгнутые ремни безопасности.

Эксцентричные развлечения

Анджей Писальник, активист польского меньшинства в Беларуси, ныне живущий в изгнании в Польше, считает, что вся эта ситуация — часть серии эксцентричных выходок Лукашенко.

«В этом нет никакой логики. Можно сказать, диктатор развлекается. Он, конечно же, утверждает, что водители жалуются на большие, искусственно созданные очереди на заправках. Это, конечно, маразм. Это просто его игра. Главное для него — движение», — говорит оппозиционер.

Стоит подчеркнуть, что топливо — не основной источник дохода АЗС. АЗС по всему миру превратились в мини-маркеты. Наценка на топливо обычно составляет несколько процентов. На продукты питания она может достигать 30–60%, а на кофе и хот-доги — до 200%.

Грозит ли Беларуси топливный кризис?

На первый взгляд, ситуация с водителями, пойманными с кофе, кажется комичной. Однако не исключено, что Беларусь может столкнуться с топливным кризисом в ближайшем будущем. В последнее время Украина атакует российские нефтеперерабатывающие заводы. Эти атаки привели к дефициту топлива на АЗС в России. Чтобы смягчить ситуацию, Россия начала экспортировать больше топлива с белорусских НПЗ.

«Экспорт бензина из Беларуси в Россию по железной дороге в сентябре вырос в четыре раза по сравнению с августом», — сообщает «Белсат» со ссылкой на источники Reuters. По данным телеканала, белорусские НПЗ не смогут полностью удовлетворить потребности России.

«Беларусь экспортирует больше нефтепродуктов, чем потребляет — ежегодно продавая за рубеж около 8 миллионов тонн, оставляя на родине более 6 миллионов тонн. Это означает, что даже после выхода на полную производственную мощность НПЗ в Новополоцке и Мозыре не смогут полностью обеспечить потребности России, белорусских потребителей и сохранить текущий уровень экспорта в третьи страны», — говорится в публикации.

Эксперты не исключают, что Москва может вынудить Минск ограничить экспорт топлива в третьи страны. Это будет означать снижение доходов белорусского бюджета, поскольку экспорт в другие страны, помимо России, гораздо более выгоден. В результате власти Минска могут быть вынуждены повысить цены на топливо для граждан, чтобы компенсировать падение доходов.

