«Это была первая крупная битва, но не последняя» 3.10.2025, 11:37

Андрей Войнич

Андрей Войнич подвел итоги событий 2020 года и рассказал о символах того времени.

События 2020 года стали для белорусов испытанием и уроком одновременно. В интервью Charter97.org Андрей Войнич вспоминает ту атмосферу единства и уверенности:

— Из событий 2020 года особенно запомнилась всеобщая эмоциональная вовлеченность, моральный подъем людей и чувство единения. Было множество моментов, которые глубоко врезались в память. Даже в мелочах проявлялась атмосфера, создававшая особое настроение.

Особенно поражали эпизоды, когда люди пели на улицах и в переходах. Я даже снимал на видео некоторых исполнителей. Одна девушка пела настолько искренне и проникновенно, что ее пение тронуло до глубины души. Это было потрясающе: слушаешь — и мурашки по коже.

Запомнилась и небольшая колонна людей с бело-красно-белыми флагами. Впереди шел мальчик лет десяти с флагом в руках, и все вокруг улыбались. Его радость и гордость стали для меня символом того времени. Подобные мгновения и составляют самые яркие воспоминания.

Протесты готовились долго и основательно. Существовала четкая стратегия и понимание ситуации: что нужно делать и каким образом.

По сути, было два основных направления. Первое — уличные акции. Они прошли успешно. Второе — отказ большинства граждан от сотрудничества с режимом. Здесь результат оказался неоднозначным. Например, забастовки не удались в полной мере. Также призывали людей не платить налоги, коммунальные платежи, не совершать крупных покупок, чтобы минимизировать финансирование режима и его репрессивного аппарата. Но добиться этого полностью не удалось.

Мы могли влиять на уличные протесты — и в этом добились успеха. Но на экономическое сопротивление в той степени воздействовать было невозможно. Нерешительность отдельных людей сказалась на результате. Конечно, люди должны были продолжать жить и обеспечивать свои семьи — и это сыграло свою роль.

Можно привести конкретные примеры. Все помнят, как планировался захват Главпочтамта в Минске, но нерешительность отдельных лиц привела к тому, что этого не произошло. Или выход на дороги: помню, как после Стелы люди начали занимать проезжую часть, но некоторые отговаривали, утверждая, что это опасно и неправильно. Они не понимали основной замысел, и это серьезно повлияло на ход событий.

Тем не менее это была крупная битва — первая, но не последняя. Нас ждут новые испытания, возможно, одно или два, но будем надеяться, что их окажется немного.

История дает нам множество примеров борьбы за свободу. Польша столетиями находилась под давлением Российской империи и коммунистического режима. В Латинской Америке — Чили, Аргентина, Уругвай. Южная Африка и Индия, где действовал Ганди. И везде в итоге свобода была завоевана. Угнетатели всегда падают, рано или поздно.

