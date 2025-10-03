закрыть
3 октября 2025, пятница, 12:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Это была первая крупная битва, но не последняя»

  • 3.10.2025, 11:37
  • 3,048
«Это была первая крупная битва, но не последняя»
Андрей Войнич

Андрей Войнич подвел итоги событий 2020 года и рассказал о символах того времени.

События 2020 года стали для белорусов испытанием и уроком одновременно. В интервью Charter97.org Андрей Войнич вспоминает ту атмосферу единства и уверенности:

— Из событий 2020 года особенно запомнилась всеобщая эмоциональная вовлеченность, моральный подъем людей и чувство единения. Было множество моментов, которые глубоко врезались в память. Даже в мелочах проявлялась атмосфера, создававшая особое настроение.

Особенно поражали эпизоды, когда люди пели на улицах и в переходах. Я даже снимал на видео некоторых исполнителей. Одна девушка пела настолько искренне и проникновенно, что ее пение тронуло до глубины души. Это было потрясающе: слушаешь — и мурашки по коже.

Запомнилась и небольшая колонна людей с бело-красно-белыми флагами. Впереди шел мальчик лет десяти с флагом в руках, и все вокруг улыбались. Его радость и гордость стали для меня символом того времени. Подобные мгновения и составляют самые яркие воспоминания.

Протесты готовились долго и основательно. Существовала четкая стратегия и понимание ситуации: что нужно делать и каким образом.

По сути, было два основных направления. Первое — уличные акции. Они прошли успешно. Второе — отказ большинства граждан от сотрудничества с режимом. Здесь результат оказался неоднозначным. Например, забастовки не удались в полной мере. Также призывали людей не платить налоги, коммунальные платежи, не совершать крупных покупок, чтобы минимизировать финансирование режима и его репрессивного аппарата. Но добиться этого полностью не удалось.

Мы могли влиять на уличные протесты — и в этом добились успеха. Но на экономическое сопротивление в той степени воздействовать было невозможно. Нерешительность отдельных людей сказалась на результате. Конечно, люди должны были продолжать жить и обеспечивать свои семьи — и это сыграло свою роль.

Можно привести конкретные примеры. Все помнят, как планировался захват Главпочтамта в Минске, но нерешительность отдельных лиц привела к тому, что этого не произошло. Или выход на дороги: помню, как после Стелы люди начали занимать проезжую часть, но некоторые отговаривали, утверждая, что это опасно и неправильно. Они не понимали основной замысел, и это серьезно повлияло на ход событий.

Тем не менее это была крупная битва — первая, но не последняя. Нас ждут новые испытания, возможно, одно или два, но будем надеяться, что их окажется немного.

История дает нам множество примеров борьбы за свободу. Польша столетиями находилась под давлением Российской империи и коммунистического режима. В Латинской Америке — Чили, Аргентина, Уругвай. Южная Африка и Индия, где действовал Ганди. И везде в итоге свобода была завоевана. Угнетатели всегда падают, рано или поздно.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина