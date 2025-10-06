ВСУ «выключили» свет в Белгороде

ВСУ «выключили» свет в Белгороде6
- 6.10.2025, 7:59
- 1,972
Около 40 тысяч россиян остались без электроэнергии.
Десятки тысяч жителей Белгорода и области остались без света в результате уничтожения подстанции «Луч» вечером 5 октября. Россияне пытаются исправить повреждения и вернуть свет в город и населённые пункты региона.
Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он пожаловался, что в результате выведения из строя подстанции полностью или частично нет электроснабжения в семи муниципальных образованиях. Около 40 тысяч россиян остались без света.
«Все аварийные бригады находятся на месте и выполняют все необходимые работы, чтобы подключить жилые дома, социальные объекты, коммерческие предприятия, чтобы у нас завтра все восстановительные работы были завершены. Объем работ должен быть большим», — признал Гладков.
Ранее Киев обещал россиянам блэкаут, если не прекратятся удары по энергетической инфраструктуре Украины.