6 октября 2025, понедельник, 8:53
ВСУ «выключили» свет в Белгороде

6
  • 6.10.2025, 7:59
  • 1,972
Около 40 тысяч россиян остались без электроэнергии.

Десятки тысяч жителей Белгорода и области остались без света в результате уничтожения подстанции «Луч» вечером 5 октября. Россияне пытаются исправить повреждения и вернуть свет в город и населённые пункты региона.

Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он пожаловался, что в результате выведения из строя подстанции полностью или частично нет электроснабжения в семи муниципальных образованиях. Около 40 тысяч россиян остались без света.

«Все аварийные бригады находятся на месте и выполняют все необходимые работы, чтобы подключить жилые дома, социальные объекты, коммерческие предприятия, чтобы у нас завтра все восстановительные работы были завершены. Объем работ должен быть большим», — признал Гладков.

Ранее Киев обещал россиянам блэкаут, если не прекратятся удары по энергетической инфраструктуре Украины.

